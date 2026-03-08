Denuncian entrega de tarjetones marcados a adultos mayores en medio de las elecciones

Nueva polémica sacude las elecciones al Congreso 2026 en Colombia. En medio de una jornada marcada por múltiples denuncias de presuntas irregularidades electorales, un video difundido en redes sociales desató controversia tras mostrar supuestos tarjetones ya marcados entregados a votantes en un puesto de votación en Aguachica, Cesar.

La denuncia fue divulgada inicialmente por el periodista Jacobo Solano Cerchiaro, quien alertó sobre una situación ocurrida en la escuela Guillermo León Valencia, específicamente en la mesa 4, donde según el reporte se estarían entregando papeletas marcadas a adultos mayores.

“ATENCIÓN: en Aguachica, Cesar, escuela Guillermo León Valencia, mesa 4, a personas de la tercera edad le están entregando tarjetones marcados con el logo del Centro Democrático y para la consulta con Roy Barreras. ¡Pilas!”, señaló el periodista en sus redes sociales al publicar el video de la presunta irregularidad.

En las imágenes se observa uno de los tarjetones (Senado o Cámara), marcado con el logo del Centro Democrático, además el de la consulta interpartidista, aparece marcado el lodo de Roy Barreras.

Petro denuncia posible delito electoral

El video rápidamente generó reacciones políticas, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, quien replicó la grabación en su cuenta de X y pidió la intervención inmediata de las autoridades.

Según el mandatario, lo mostrado en el video podría constituir un delito electoral, ya que entregar tarjetones previamente marcados se considera constricción al elector.

“Este jurado de votación entregó tarjetón marcado al votante. Señores de la Policía a actuar. Entregar tarjetones marcados es constricción al elector y es delito, y el hombre está en flagrancia”, escribió el presidente.

El señalamiento ocurre en el contexto de las consultas interpartidistas presidenciales, que se realizan de forma simultánea con las elecciones legislativas. En estos comicios, los ciudadanos pueden solicitar un tarjetón adicional para votar por un precandidato presidencial, pero deben marcarlo personalmente dentro del cubículo electoral.

Elecciones bajo un clima de denuncias

El episodio se suma a una serie de hechos que han marcado la jornada electoral de este domingo en Colombia.

Entre ellos se destaca la captura del candidato a la Cámara Víctor Hugo Moreno Bandeira, del Centro Democrático, ocurrida en inmediaciones del aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de Leticia. Según versiones difundidas por medios y periodistas, el aspirante habría intentado deshacerse de una bolsa con cerca de 20 millones de pesos en efectivo y posteriormente habría ofrecido dinero a uniformados para evitar el procedimiento policial.

También se conocieron denuncias del ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una presunta grabación que comprometería a un registrador departamental en un caso de compra de votos.

Según el funcionario, al registrador de Córdoba le habrían ofrecido 100 millones de pesos por mil votos para favorecer a un candidato, material que sería entregado a la Fiscalía.

Esto se suma a la alerta sobre el paso irregular desde Venezuela se suma a otras denuncias que han marcado el inicio de las elecciones legislativas en Colombia.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también solicitó investigar posibles redes de compra de votos y pidió a la Fiscalía allanar lugares señalados por ciudadanos y autoridades como centros de esta práctica ilegal.

Las elecciones de este domingo definirán la nueva composición del Congreso de la República, en medio de un clima político marcado por denuncias de corrupción electoral, controles reforzados de la Fuerza Pública y vigilancia especial en varias regiones del país.