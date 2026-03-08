“No vote por su verdugo”, presidente Petro lanzó fuerte mensaje tras de asistir a votar

En medio de la jornada electoral que define el nuevo Congreso de la República, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse ante los ciudadanos con un mensaje directo que rápidamente generó debate en redes sociales y en el escenario político del país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario publicó un breve pero contundente mensaje tras ejercer su derecho al voto este 8 de marzo, día en el que los colombianos eligen a los nuevos integrantes del legislativo.

“He votado solo senado y cámara. No venda el voto, no vote por su verdugo”, escribió el jefe de Estado.

La frase del presidente rápidamente se viralizó y generó múltiples comentarios, en medio de la jornada democrática en la que se eligen los integrantes del Congreso de la República de Colombia, compuesto por el Senado de la República de Colombia y la Cámara de Representantes de Colombia y que también hay opción de votar por consultas partidistas, pero allí fue clave la postura del mandatario, al evidenciar que no pidió dicho tarjetón.

Petro votó temprano en el centro de Bogotá

Hora y media antes del mensaje, el presidente había acudido a su puesto de votación en el centro de Bogotá, donde fue el segundo ciudadano en sufragar en su mesa.

El mandatario caminó desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar, acompañado por miembros de su equipo de gobierno, algunos ministros, dos de sus hijas y la primera dama, Verónica Alcocer, quien reapareció públicamente tras varios meses de bajo perfil.

Durante el proceso de votación, Petro mostró a los medios los tarjetones que solicitó, confirmando que únicamente participó en las elecciones legislativas para Senado y Cámara por Bogotá.