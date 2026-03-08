“Tenemos planillas y videos”: mujeres denuncian presunta compra de votos contra candidato en Barranquilla

A pocas horas de la jornada electoral para elegir el nuevo Congreso de la República, una nueva denuncia por presunta compra de votos sacude el panorama político en la región Caribe. Dos mujeres señalaron públicamente al candidato del Partido de la U, a la Cámara por el Atlántico Laureano Acuña, asegurando que habrían sido citadas para recibir dinero destinado a la compra de votos, pero que finalmente el supuesto acuerdo no se cumplió.

La denuncia fue difundida por el espacio informativo Primero Barranquilla, que publicó un video en el que las mujeres protestan frente a un conjunto residencial en Barranquilla, lugar donde aseguran que fueron convocadas para recibir el dinero.

Vea acá: Denuncian ingreso ilegal de miles de personas desde Venezuela a Colombia en plena jornada electoral

“La gente se nos viene encima”

En las imágenes, una de las mujeres afirma que recibieron una parte del dinero para movilizar votantes en barrios de la ciudad, pero que el resto del pago nunca fue entregado.

“Nos dio un poco de dinero para comprar los votos y la gente se nos viene encima. El señor Laureano… este es el edificio donde vive. ¿Cómo le salimos nosotros a esa gente a pocas horas de las elecciones?”, expresó una de las denunciantes frente a las cámaras.

La segunda mujer también reclamó por la situación y aseguró que ahora deben responder a las personas que, según ellas, habrían sido comprometidas para participar en el presunto esquema de compra de votos.

Vea acá: “Está aceptando 100 millones”, Benedetti hizo grave denuncia contra registrador de Córdoba

“¿Cómo le vamos a responder a la gente? ¿Cómo le vamos a decir que el señor no salió con nada?”, señaló.

Señalan pagos de hasta $70.000 por voto

Durante el video, una de las mujeres afirma que el supuesto esquema contemplaba pagos de 70.000 pesos por voto a los electores.

Además, aseguró que cuentan con pruebas que respaldarían sus afirmaciones.

“A 70 mil pesos iba a comprar el voto el señor Laureano Acuña. Tenemos planillas y videos donde él está ofreciendo el dinero”, afirmó la denunciante.

Vea acá: Verónica Alcocer reapareció junto al presidente Gustavo Petro para las elecciones

Las mujeres también reconocieron que este tipo de prácticas son comunes en algunas campañas, aunque aseguraron que, incluso cuando se reciben pagos, muchas personas terminan votando según su propia decisión dentro del puesto de votación.

Un nombre rodeado de polémica

El nombre de Laureano Acuña no es ajeno a la controversia política en la región. El dirigente, que durante años militó en el Partido Conservador Colombiano y actualmente busca llegar a la Cámara por el Partido de la U, fue senador de la República y ha estado vinculado en debates públicos relacionados con irregularidades electorales.

Su nombre también apareció en el pasado en medio de investigaciones relacionadas con el escándalo de Aída Merlano, aunque el dirigente ha rechazado reiteradamente cualquier participación en hechos ilegales.

Además, en años anteriores circularon audios en los que presuntamente se le escuchaba hablar de estrategias para asegurar votos en elecciones pasadas, señalamientos que él ha negado.

Vea también: “Solo Pacto en esta mond*”, Iván Mejía sacó su lado más político y destapó sus votos

Elecciones bajo la lupa

La denuncia se suma a una serie de alertas sobre posibles irregularidades en la jornada electoral de este 8 de marzo en Colombia, en la que se eligen senadores y representantes a la Cámara.

Autoridades electorales y organismos de control han reiterado el llamado a denunciar cualquier intento de compra de votos o manipulación del proceso democrático.