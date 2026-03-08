¿Votó por la consulta?, presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto y reveló sus cartas

El presidente Gustavo Petro le cumplió a la jornada electoral de este 8 de marzo en donde se define el próximo Congreso de la República de Colombia, fue el segundo en votar en su mesa y dejó ver sus cartas con los tarjetones que solicitó.

Como mandatario, Petro apareció en primer orden para ejercer su derecho al voto y desde antes de las 8 de la mañana caminó desde la Casa de Nariño hasta la Plaza de Bolívar e incluso camino por las calles del centro de Bogotá. Junto a él dos de sus hijas, algunos ministros y también la primera dama, Verónica Alcocer, que no aparecía en un acto público hace un buen tiempo.

Ya en la mesa de votación, el presidente mantuvo su postura, de acuerdo con lo que había expresado previamente y solamente solicitó dos tarjetones, los que dejó ver después cuando depositó en las urnas. Él votó por Senado y Cámara de Representantes por Bogotá, esta última por la entidad territorial correspondiente a su puesto de votación.

Con el presidente Gustavo Petro a la cabeza, se abrió la jornada de votación para Senado, Cámara de Representantes y las consultas internas de varios sectores políticos que se realizan este domingo 8 de marzo en Colombia.