“Está aceptando 100 millones”, Benedetti hizo grave denuncia contra registrador de Córdoba

Armando Benedetti no conciliará con congresistas que los señalan de violencia de género

La jornada electoral de este 8 de marzo comenzó con graves denuncias sobre compra de votos, especialmente en el departamento de Córdoba en donde hay graves señalamientos contra el registrador departamental. El propio Ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que hay una grabación en donde al Registrador de Córdoba le ofrecen y acepta 100 millones de pesos por mil votos para un candidato.

“Al registrador de Córdoba, ya hay una grabación en donde le están ofreciendo y está aceptando 100 millones de pesos por mil votos. Más tarde se entregarán las grabaciones a la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las medidas”, señaló el funcionario del gobierno ante los medios de comunicación.

Petro también denunció compra de votos

El presidente Gustavo Petro ya le había pedido al registrador nacional poner atención especial a su seccional de Córdoba, de la que dijo va a presentar acusaciones serias sobre corrupción electoral y las va a llevar directamente a la Fiscalía.

“Le solicito a @FiscaliaCol proceder a allanar los sitios que la ciudadanía y la policía han descubierto como sitios de compra de votos en Córdoba.

Le solicito al registrador nacional prestar especial atención a la registraduría de Córdoba. Mañana entregaré a fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad.

La UIAF debe vigilar transacciones masivas electrónicas para compra de votos el día de mañana, establecer redes delictivas y entregar a autoridad competente”, escribió el presidente en su cuenta de X.

Este señalamiento del presidente Gustavo Petro se dio pasada la medianoche, previo a la jornada de votación para Senado, Cámara de Representantes y las consultas internas de varios sectores políticos y ahora la denuncia del propio Ministro del Interior, Armando Benedetti, pone la lupa sobre los resultados electorales en el departamento de Córdoba.