Marbelle le pidió a quienes odian a Petro pasar del dicho al hecho y votar: “vamos a recuperar el país”

Las votaciones para elegir el nuevo Congreso de la República, así como las consultas internas de algunos partidos. Hasta el momento, varias figuras publicas han impulsado a que los colombianos salgan a las urnas, una de ellas es Marbelle que ha sido una fuerte crítica del actual gobierno del país. Precisamente, durante la jornada electoral, la cantante aprovechó para dar unas palabras sobre las votaciones.

A través de X (antes Twitter) la artista se refirió al proceso democrático y escribió: “Votar hoy es dar el primer paso para recuperar nuestro país”, un comentario que rápidamente empezó a circular entre sus seguidores y usuarios de internet.

La publicación no pasó desapercibida y provocó diversas reacciones. Mientras algunos internautas respaldaron su mensaje y coincidieron con el llamado a participar en las urnas, otros usuarios respondieron con críticas y comentarios en desacuerdo con la postura de la cantante.

No es la primera vez que Marbelle opina públicamente sobre temas políticos o coyunturales del país. En varias ocasiones ha utilizado sus redes sociales para expresar sus puntos de vista, lo que con frecuencia genera debate entre sus seguidores y en la conversación digital.

El mensaje se dio precisamente en medio de la jornada electoral en la que los colombianos eligen a los nuevos integrantes del Congreso y participan en consultas internas de algunos sectores políticos.

¿Cómo será la jornada electoral del 8 de marzo?

Las mesas de votación para las elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas están habilitadas este domingo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en todo el país. Una vez se cierren las urnas comenzará el conteo de votos por parte de los jurados de mesa, proceso que da paso al preconteo, cuyos primeros resultados preliminares suelen conocerse en el transcurso de la tarde y la noche del mismo día, mientras que el escrutinio oficial, que es el que tiene validez jurídica, continúa posteriormente en las comisiones escrutadoras durante los días siguientes