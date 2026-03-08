Denuncian presencia de esferos borrables en concurrido puesto de votación; “De los morados”

Desde las 8:00 a.m de este domingo 8 de marzo, cientos de miles de colombianos se volcaron a las urnas para ejercer con su derecho al voto en las legislativas y las consultas a la Presidencia; sufragios en los que estaban habilitados 40 millones de personas. En medio de esta jornada se presentaron varias situaciones, una de ellas en Santander, en donde denunciaron la presencia de algunos esferos borrables en las mesas.

Varios videos que circulan en las redes sociales constatan esta situación que se presentó en La Escuela Superior de Piedecuesta Santander, en el que una ciudadana le gritaba a la comunidad que trajeran su propio esfero, debido a qué. según sus declaraciones, un funcionario de la Personería había quitado los lapiceros que aparentemente tenían la tinta borrable.

Cabe aclarar que, el pasado lunes 23 de febrero, en un ejercicio en pro de la democracia, la Registraduría realizó días atrás una serie de pruebas técnicas a los lapiceros que se distribuyeron a lo largo y ancho del país; dentro de ellas pruebas de fuego, debido al mito que existe que algunos votos pueden ser borrados haciendo uso de mecheros o fósforos. A esto se le sumó pruebas con alcohol y borradores para garantizar la transparencia

Tras lo sucedido en Santander, el registrador Hernán Penagos dio un parte de tranquilidad e invitó, a los ciudadanos a confiar en los elementos que se le brindan para que ejerza el voto; pero si lo desean, también pueden llevar sus propios elementos para votar, bien sea esfero, lápiz, estilógrafo, e incluso carboncillo.

