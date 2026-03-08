El contundente mensaje del registrador Penagos a Petro: “Le enviaremos copia de todas las actas para que haga su tarea”

En un movimiento técnico y político sin precedentes, el registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó un desafío directo al presidente Gustavo Petro durante la instalación de la jornada electoral de este domingo 8 de marzo. Al dar apertura a las urnas para la elección del nuevo Congreso y las consultas interpartidistas, el jefe de la entidad electoral aseguró que el Gobierno recibirá el soporte físico de cada mesa para que realicen su propia verificación.

“Presidente, al final de la noche, cuando tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto vamos a enviarle copia de todas ellas para que también haga su tarea con su equipo de revisar cómo fueron publicadas y las comparen con las fotografías”, sentenció Penagos.

La declaración surge en un contexto de alta tensión sobre la fiabilidad del software electoral. Penagos no solo invitó al Ministerio de las TIC a vigilar el proceso, sino que instó al equipo de la Casa de Nariño a contrastar los datos oficiales con las imágenes capturadas por los testigos en las 125.000 mesas instaladas en el territorio nacional y el exterior.

Software “congelado” y auditoría bajo la lupa

Frente a las dudas sobre la manipulación de algoritmos, el Registrador fue enfático en que el sistema de consolidación y escrutinio cuenta con blindaje internacional. Según el funcionario, los códigos fuente y los denominados “códigos hash” fueron congelados en presencia de auditores de todos los partidos y misiones de observación.

“Esos software a las 4 de la tarde se abren para consolidar la información. Las entidades que tienen los códigos podrán verificar que, una vez inicie el proceso, no ha habido ningún tipo de modificación”, explicó Penagos. Esta medida busca desactivar cualquier narrativa de fraude, delegando la responsabilidad de la vigilancia no solo a la tecnología, sino a los más de 860.000 jurados y un millón de testigos electorales inscritos.

Un censo de 41 millones en una jornada clave

La logística para este domingo es masiva. Están habilitados para sufragar 41.287.084 colombianos, quienes definirán el rumbo del Legislativo entre 3.801 candidatos que aspiran a ocupar los 108 escaños del Senado y las 188 curules de la Cámara de Representantes.

Para garantizar la transparencia en tiempo real, la Registraduría confirmó que, por primera vez en la historia del país, se publicarán 770.000 actas de manera abierta. El objetivo es que la ciudadanía y las campañas puedan realizar un cotejo inmediato con los datos que se vayan divulgando durante el preconteo.

Penagos cerró su intervención recordando que la validez de los resultados recae finalmente en los 9.300 jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos que conforman las comisiones escrutadoras, encargadas de dar fe legal de lo depositado en las urnas.