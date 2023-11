Caracol no se quiere dejar echar tierra de Rigo y ya prepara ‘bomba’ para enterrar a la novela de RCN en el rating

Aunque no ha logrado desbancar a ‘Yo Me Llamo’, en las estadísticas de audiencia, la telenovela biográfica de Rigoberto Urán, se ha convertido en una de las producciones más exitosas de RCN en este 2023, generando día a día una gran conversación en las redes con cada capítulo. Ante esto, Caracol dio a conocer recientemente el nombre de la producción con la que pretende no dejarse ‘echar tierra’ de esta producción.

Ya son 27 capítulos los que acumula ‘Rigo’, en las pantallas de ‘Nuestra Tele’, formato que ha hecho eco en el corazón de su audiencia, con episodios emotivos, como aquel en el que se recreó la muerte del padre del ciclista nacido en el municipio de Urrao en Antioquia; personaje que fue interpretado magistralmente por el actor Robinson Díaz.

Caracol pretende hundir a la novela de Rigo en el rating con este nuevo programa

Desde enero de 2018, Caracol Televisión ha incorporado en su programación una producción que se ha ganado el cariño de millones de colombianos, al acercarles espectaculares destinos mundiales a su audiencia, y mezclando las asombrosas imágenes con un poco de humor, con ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Aunque no se ha confirmado la fecha de estreno de la nueva temporada de este formato, se espera que se dé terminado el concurso que busca al doble perfecto de su artista favorito, el cual entró recientemente a su recta final. De lo que sí se conoce hasta el momento es de la conformación de las parejas, las cuales serán: Carolina Cruz y Don Jediondo ; Laura Tobón y Suso ; Laura Acuña y Jhovanoty; Jeringa y Jessica Cediel; Piroberta y Juan Diego Vanegas; y Amanda Dudamel con Boyacomán.

