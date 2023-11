Hernán Orjuela reapareció y habló sobre su situación laboral al ‘otro lado del charco’ a sus 65 años

La imagen del presentador bogotano, Hernán Orjuela, sigue estando en la retentiva de los colombianos luego de hacer parte de exitoso programas de la pantalla chica como ‘Sábados Felices’, ‘Día a Día’, y ‘Bravíssimo’; pero lastimosamente a sus 65 años, como el mismo lo afirma no ha recibido oportunidades laborales en el país, por lo que decidió ‘cruzar el charco’ y radicarse en Estados Unidos; ¿A qué se está dedicando?

Luego de su ausencia en los televisores de los colombianos, Orjuela decidió hacer uso de su cuenta de TikTok, en donde acumula más de 16.000 seguidores, para hablar desde el corazón de las situaciones que han pasado con su vida y la de su familia, luego de radicarse en el país del norte para cumplir su ‘sueño americano’.

Esto le puede interesar: No rebajan de “traicionero de Dios” a Alberto Linero por bailar ‘pegadito’ junto a su novia

“Hay algunas personas que sí saben de mí, porque me han seguido cerquita, o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevó en Estados Unidos, radicado en la ciudad de Miami, haciendo lo que más me gusta, la pasión; sigo haciendo televisión con Nuestra Tele Internacional, me volví escritor, tengo un libro que se llama, ‘El efecto renovación’, soy académico, y director de una fundación”, manifestó el presentador de 65 años.

“Quise darme un salto cuántico. Estaba como ansioso de saber cuál será mi porvenir en Colombia, que quiero tanto, pero que tristemente cuando uno llega a una edad empiezan a decirle a uno ‘chaolin’; y no quería que me hicieran eso directamente. Me dije, hay que ir a forjar futuro (...) Darle una oportunidad a mi esposa y a mis hijos”, añadió.

“No se lo puede perder: En redes aseguran que ‘Aleja’ del ‘Desafío The Box’, habría malgastado el premio y decidió buscar ‘sugar daddy’