“¿Por qué no respetó?”: Reconocido medio ‘no se dejó echar tierra’ luego que jugador de Santa Fe los desmintiera

Es casi confirmado que el arquero paraguayo Anthony Silva no seguirá en Independiente Santa Fe para el proyecto 2024. Él no ha revelado las razones y se enojó porque los periodistas de ‘El Vbar’ Caracol habrían puesto palabras en su boca, hecho que obligó al medio a dar su versión de los hechos.

Resulta que en el programa del pasado lunes 20 de noviembre, en el reconocido programa radial, dieron por hecho que Silva se iría de Santa Fe bajo las razones de que no había un proyecto competitivo ganador en el que pudiera disputar títulos.

Ante esto, el futbolista no se quedó callado y de manera certera los desmintió: “Señores, siempre los he atendido con gusto ante cualquier duda e inquietud, pero a modo de aclaración, yo no he hablado con ningún medio local y mucho menos he dado estas declaraciones. Le debo un respeto al Club como siempre lo he hecho”.

Y cuando parecía que todo terminaría ahí, resulta que los periodistas ‘contraatacaron’ y dieron los motivos por qué habían contado dicha información de tal manera.

El encargado de mandar el mensaje fue el director del programa, Diego Rueda, quien dejó en claro que por claras razones de profesionalismo, el jugador no iba a explicar los motivos reales para abandonar un equipo, pero ese era trabajo del periodista:

“Si le parecía tan bueno por qué no respetó su contrato. Quiere cambiar de equipo y en Santa Fe está de acuerdo, pero ni el uno ni el otro están de acuerdo, Antony no dio lo que esperaban. Cuando usted busca salir de algún lado es porque no está a gusto, busca salir de Bogotá y nadie va a salir a confirmar lo que nosotros confirmamos”.