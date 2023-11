Sabotean emprendimiento de Laura Tobón por su polémico video sobre las redes sociales

Laura Tobón podría empezar a ver los efectos secundarios de su polémico video sobre el efecto de las redes sociales y los influencer en algunas personas, el cual traería como consecuencia una baja en las ventas de sus vestidos de baño a propósito de una campaña negativa en su contra.

La presentadora no solo se encarga de mantenerse activa con su trabajo frente a las cámaras, sino que también cuenta con otro tipo de actividades, participando en conferencias y dedicando parte de su tiempo a un emprendimiento que consiste en una colección de vestidos de baño.

Pero tal parece que a propósito de su polémico video que se ha viralizado en las redes sociales se le han presentado varios inconvenientes además de la gran cantidad de comentarios negativos en su contra.

Y es que en la más reciente publicación de Laura Tobón en donde muestra parte de su colección de vestidos de baño se pueden leer algunos comentarios en los que intentan sabotear el emprendimiento de la colombiana, usando las frases de su controversial video en contra de ella misma.

“Yo que ustedes no compraría sus vestidos de baño, no vaya a ser que se intenten comparar con ella, y eso no es lo que ella quiere”, “‘No envidien esos vestidos de baño, mis amores, que solo yo los puedo tener y usar, ustedes no’”, “No se comparen, no van a estar igual en este vestido de baño. Es más, ni lo compren” y “No vayan a comprar ese vestido de baño a 10 cuotas” son algunos de los mensajes que se pueden leer en su post.

Laura Tobón también recibe quejas por los precios de sus vestidos de baño

Además del saboteo de algunos usuarios de Instagram debido a su polémico video, otros internautas han aprovechado el post de Laura Tobón para manifestar su descontento con el precio que varias de estas piezas tienen, indicando que es solo para personas acaudaladas.

De acuerdo con algunos comentarios, muchas de las piezas sobrepasan los 500.000 pesos, tildando de abuso estos montos por prendas sencillas: “son vestidos de baño sencillos y carísimos”, “Siii está MUY CARO !!!! Por qué un vestido de baño cuesta medio millón de pesos?”, “Cuando entras a la página y ves que vale 560.000 pesos se te van las ganas de comprarlo”.