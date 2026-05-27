¿Sigue prohibido el parrillero hombre en Cali? Esto dice la medida para motociclistas en 2026

La restricción de parrillero hombre en motocicleta sigue siendo una de las medidas de movilidad y seguridad que más dudas genera entre los habitantes de Cali. Aunque para muchos motociclistas la norma se ha vuelto parte de la cotidianidad, otros todavía se preguntan si durante 2026 continúa vigente, a quiénes aplica, cuáles son las excepciones y cuánto puede costar incumplirla.

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De acuerdo con el decreto 0255 de 2026, expedido por la Alcaldía de Cali, la prohibición de llevar acompañante hombre en moto se mantiene durante este año en el perímetro urbano de la ciudad. La medida aplica las 24 horas del día, los siete días de la semana, y hace parte de las acciones adoptadas por la administración distrital para enfrentar delitos como hurtos y homicidios en los que, según las autoridades, suelen utilizarse motocicletas como medio de transporte o escape.

¿A quiénes aplica la prohibición de parrillero hombre en Cali?

La restricción aplica para motocicletas que circulen con acompañante hombre de 14 años en adelante. Es decir, si el pasajero masculino tiene esa edad o más, la moto puede ser objeto de control por parte de las autoridades de tránsito y Policía.

La medida no se limita a ciertos horarios ni a zonas específicas. Según el reporte sobre el decreto, la prohibición rige durante todo el día y todos los días de la semana en el área urbana de Cali.

Para los motociclistas, esto significa que no basta con evitar ciertos corredores o circular en horarios de menor control. La norma está vigente de manera permanente mientras no exista una modificación, suspensión o nuevo decreto que cambie sus condiciones.

¿Cuál es la multa por incumplir la medida?

Quienes incumplan la restricción se exponen a una multa tipo 4 del Código de Policía. Para 2026, esta sanción corresponde a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, equivalentes a $933.816 pesos colombianos, según el reporte sobre la medida.

Además del impacto económico, los conductores deben tener en cuenta que los controles pueden realizarse en distintos puntos de la ciudad, especialmente en corredores donde las autoridades hacen operativos de seguridad y movilidad.

Por eso, la recomendación principal para quienes se movilizan en moto es verificar si su acompañante está cobijado por la restricción antes de iniciar el viaje, especialmente si se trata de desplazamientos cotidianos al trabajo, estudio o actividades familiares.

¿Cuáles son las excepciones?

El decreto contempla algunas excepciones. Entre ellas están integrantes de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito y transporte, organismos de emergencia, socorro, prevención y salud, siempre que estén en ejercicio de sus funciones.

También están exceptuados trabajadores de empresas de seguridad privada cuando se movilicen por razones laborales o entre su lugar de residencia y el sitio donde prestan el servicio. En estos casos, deben portar las identificaciones correspondientes, como carné, uniforme y autorización vigente de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

La medida también excluye a instructores de escuelas de enseñanza debidamente registradas y habilitadas por el Ministerio de Transporte, así como a personas con discapacidad cuya condición motora, sensorial o mental limite su movilidad, siempre que esté debidamente acreditada.

¿Por qué Cali mantiene esta restricción?

La Alcaldía ha defendido la continuidad de la medida como una herramienta de seguridad. Según la administración, la restricción busca reducir la utilización de motocicletas en hechos delictivos, especialmente en casos de hurto y homicidio.

El debate, sin embargo, sigue abierto entre ciudadanos. Para algunos, la prohibición puede ayudar en tareas de control y prevención. Para otros, representa una carga para motociclistas que usan este medio de transporte por necesidad, especialmente en una ciudad donde la moto se ha convertido en una alternativa frecuente para moverse ante los costos y tiempos del transporte diario.

Lo cierto es que, mientras el decreto siga vigente, los motociclistas en Cali deben cumplir la restricción y revisar las excepciones antes de movilizarse con acompañante hombre. En caso de duda, lo recomendable es consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Cali o la Secretaría de Movilidad para evitar sanciones.