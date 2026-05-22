Cayó hombre del video que secuestró a dos turistas en playa de Buenaventura, uno de ellos apareció muerto

Foto padre e hijo fueron secuestrados en playa turística; hallaron muerto a uno de ellos.

La captura de alias ‘Cheo’, señalado integrante y presunto cabecilla de la estructura criminal de los Shottas, marca un nuevo capítulo en el caso que tiene conmocionado al país: el secuestro, desaparición y asesinato de dos turistas en playas de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

>>>Para leer<<<: “Sí algo me pasa hablen con él” : hallan sin vida a comandante de estación de Policía de la isla de Providencia: denunció acoso laboral

El hecho ocurrió el pasado 18 de mayo en el sector de La Bocana, donde Alexander Valencia, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia, de 22, habían llegado desde el Tolima para disfrutar de unos días de descanso en el Pacífico colombiano. Lo que parecía un viaje familiar terminó convertido en una tragedia que ha causado indignación nacional.

Video sería clave en tragedia de turistas en Buenaventura: capturan a alias ‘Cheo’

De acuerdo con las investigaciones, padre e hijo se encontraban en el corregimiento de Bazán Bocana cuando fueron interceptados por hombres armados. Un video grabado por Nicolás se convirtió en una de las principales pruebas del caso. En las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, se observa al joven grabando actividades de pesca en la zona antes de que varios hombres armados aparecieran en escena.

Según las autoridades, los delincuentes habrían interpretado que estaban siendo grabados y procedieron a retener violentamente a los dos turistas. Desde ese momento, ambos desaparecieron.

Horas después, el cuerpo de Alexander Valencia fue hallado sin vida en una zona de manglares ubicada a aproximadamente dos kilómetros y medio del lugar del secuestro. El cadáver presentaba signos de tortura, estaba maniatado y tenía múltiples golpes, según confirmó la Policía del Valle.

>>>Le puede interesar<<<: “Ella tenía muchos planes”: habló hermana de la comandante de Policía de Providencia hallada muerta

Mientras tanto, la búsqueda de Nicolás Valencia continúa. “En este momento solamente se tiene el cuerpo y el reconocimiento de la familia. Nicolás Valencia, su hijo, hasta el momento en las actividades de búsqueda no lo hemos encontrado. Tampoco tenemos información de él”, indicó la Policía del Valle al diario El País.

En medio de la presión social y el rechazo ciudadano, la comandante de la Policía Valle, Sandra Liliana Rodríguez, confirmó la captura de cinco personas presuntamente involucradas en el caso, entre ellas alias ‘Cheo’, señalado como uno de los principales responsables del crimen.

“Él es el que lidera, organiza y ejecuta todo el tema delictivo allí en la zona de La Bocana”, afirmó la oficial sobre alias ‘Cheo’, quien además sería presunto cabecilla del ELN en esta región del Pacífico vallecaucano.

Las autoridades también anunciaron una recompensa de 100 millones de pesos para quien entregue información que permita esclarecer totalmente el secuestro, la muerte de Alexander Valencia y el paradero de Nicolás.

El caso ha generado temor entre habitantes y turistas que frecuentan las playas de Buenaventura, una región golpeada históricamente por la violencia de grupos armados y estructuras criminales. La comunidad, según las autoridades, ha sido fundamental en el desarrollo de las investigaciones y en la recopilación de información para avanzar en la identificación de otros posibles responsables.

>>>También le puede interesar<<<: Impresionante: Detalles de la tragedia del Show de Monster Truck que dejó tres muertos cuando conductora perdió el control del enorme vehículo

Mientras continúa la búsqueda de Nicolás Valencia, familiares y ciudadanos siguen exigiendo justicia y mayores garantías de seguridad en uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico colombiano.