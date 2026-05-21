“Entraron a una zona prohibida”: familiar de padre e hijo secuestrados en Buenaventura, uno apareció muerto

La tragedia que rodea el secuestro de un padre y su hijo durante unas vacaciones en Buenaventura sigue generando conmoción en Colombia. Mientras las autoridades mantienen la búsqueda de Nicolás Valencia Ducuara, de 22 años, familiares revelaron detalles sobre cómo ambos turistas habrían terminado en una peligrosa zona controlada por grupos armados ilegales. El caso tomó aún más relevancia luego de que circularan en redes sociales videos que mostrarían los momentos previos a la desaparición.

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Las víctimas fueron identificadas como Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás, quienes habían llegado desde Cartago, Valle del Cauca, para disfrutar del puente festivo en el sector turístico de La Bocana, en Buenaventura. Sin embargo, lo que sería un paseo familiar terminó en tragedia tras ser interceptados, presuntamente, por hombres armados el pasado 18 de mayo.

Video y estremecedor relato revelan últimos momentos de padre e hijo secuestrados en La Bocana, Buenaventura

Según versiones preliminares, padre e hijo habrían ingresado accidentalmente a una zona considerada de alto riesgo en el Pacífico colombiano. Videos difundidos en redes sociales mostrarían parte de los momentos de tensión antes de que fueran retenidos y trasladados hacia terrenos pantanosos.

Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández en una zona de marea de Buenaventura. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero de Nicolás Valencia, cuyo destino sigue siendo incierto.

La familiar de las víctimas, Yaneth Gutiérrez, relató cómo ocurrieron los hechos y aseguró que uno de los turistas se habría desplazado hacia un lugar restringido.

“Ellos todavía siguen desaparecidos y nos llamaron para decirnos que los tiene un grupo armado por allá en una isla. Lo que sucedió fue que uno de ellos se retiró hacia otra bahía y, según dicen, entró a una zona prohibida”, afirmó la mujer.

Asimismo, explicó que la situación se tornó violenta cuando intentaron auxiliar al joven. “Allí le dispararon y cuando el papá fue a ver qué había pasado, los agarraron a los dos. Ellos estaban de paseo con otros trabajadores, pero los demás sí lograron escapar hasta el hotel”, agregó.

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El caso ha causado indignación entre habitantes y turistas, especialmente por tratarse de visitantes que llegaron a disfrutar de uno de los destinos más visitados del Pacífico colombiano. Algunos reportes apuntan a que los delincuentes habrían intentado hurtarlos antes de cometer el crimen.

En medio de la conmoción, la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura rechazó el asesinato de Alexander Valencia y señaló que, presuntamente, la estructura criminal EAOCAI Shottas tendría relación con el hecho.

“Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes”, indicó la delegación en un comunicado en el que también pidió acciones urgentes para esclarecer el caso y encontrar a Nicolás Valencia.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar al joven desaparecido y capturar a los responsables.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, afirmó que “desde la Gobernación ofrecemos hasta $100 millones de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz”.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, Sandra Liliana Rodríguez, aseguró que continúan las labores de búsqueda. “En este momento continuamos con la búsqueda de la segunda persona que se encuentra desaparecida, el joven Nicolás Valencia”, señaló la oficial, quien además pidió apoyo ciudadano para capturar a integrantes de la estructura criminal conocida como los ‘Shottas’.

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Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner en evidencia la crisis de seguridad en Buenaventura y el temor que persiste por la presencia de grupos armados en zonas turísticas del litoral Pacífico colombiano.