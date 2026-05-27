Ley seca por elecciones presidenciales: horarios, restricciones y multas para este fin de semana

Ciudadanos, jurados de mesa y autoridades participaron en la jornada electoral en Antioquia, donde se eligió el nuevo Congreso y se realizaron consultas interpartidistas. (Foto: Juan Augusto Cardona - Publimetro Colombia - 8 de marzo de 2026)

Colombia se prepara para una nueva jornada electoral y, como ocurre habitualmente en este tipo de procesos, una de las medidas que más preguntas genera entre los ciudadanos es la ley seca. La restricción aplica por las elecciones presidenciales que se realizarán el domingo 31 de mayo de 2026, fecha en la que los colombianos elegirán presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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La medida busca garantizar el orden público durante la jornada de votación y aplica sobre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el territorio nacional. Por eso, tanto establecimientos comerciales como ciudadanos deben tener claro desde qué hora empieza, cuándo termina y cuáles pueden ser las sanciones por incumplirla.

¿Cuándo empieza la ley seca por las elecciones presidenciales?

De acuerdo con las medidas de orden público reportadas para el calendario electoral, la ley seca para la primera vuelta presidencial empezará el sábado 30 de mayo de 2026 a las 6:00 p. m. y se mantendrá hasta el lunes 1 de junio de 2026 al mediodía.

Durante ese periodo estará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes. La restricción cobija bares, discotecas, tiendas, restaurantes, supermercados, licoreras y demás establecimientos donde normalmente se expendan bebidas alcohólicas.

Aunque la medida tiene alcance nacional, los alcaldes y gobernadores pueden adoptar disposiciones adicionales o ampliar los horarios de restricción si consideran que existen condiciones especiales de seguridad u orden público en sus territorios.

¿A qué hora se vota el domingo 31 de mayo?

La jornada electoral se realizará el domingo 31 de mayo. Como es habitual en Colombia, los puestos de votación estarán habilitados desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Los ciudadanos deben asistir con su documento de identidad válido y verificar previamente su puesto y mesa de votación en los canales de la Registraduría Nacional.

Para estas elecciones, el ambiente político ha hecho que muchas personas estén más pendientes de las medidas de seguridad y movilidad. Por eso, además de la ley seca, las autoridades suelen activar Puestos de Mando Unificado, controles en vías y acompañamiento especial en zonas de alta afluencia de votantes.

¿Qué pasa si una persona incumple la ley seca?

Quienes incumplan la medida pueden exponerse a sanciones económicas. En procesos electorales recientes, las autoridades han recordado que las multas pueden aplicarse tanto a ciudadanos que consuman licor durante la restricción como a comerciantes que vendan bebidas alcohólicas cuando la medida está vigente.

La recomendación para los establecimientos es suspender la venta de licor antes de la hora indicada y evitar cualquier expendio durante el periodo restringido. Para los ciudadanos, la sugerencia es no consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos ni comprar licor durante la vigencia de la ley seca.

¿Por qué se decreta ley seca en elecciones?

La ley seca se ha convertido en una medida tradicional durante elecciones en Colombia. Su objetivo principal es reducir riesgos de alteraciones del orden público, riñas, conflictos o situaciones que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada democrática.

Aunque para algunos ciudadanos puede parecer una restricción incómoda, las autoridades la presentan como una herramienta preventiva para garantizar que las votaciones se desarrollen con tranquilidad y que los resultados puedan ser procesados sin mayores incidentes.

Recomendaciones para este fin de semana electoral

Antes de salir a votar, los ciudadanos deben consultar su puesto de votación, llevar su documento de identidad y tener presente que no podrán comprar bebidas alcohólicas desde la tarde del sábado. También se recomienda revisar los canales oficiales de la alcaldía o gobernación correspondiente, pues algunas ciudades pueden emitir medidas adicionales sobre movilidad, seguridad o eventos públicos.

La jornada del 31 de mayo será clave para definir el futuro político del país. Por eso, además de cumplir con la ley seca, las autoridades insisten en acudir temprano a votar, evitar aglomeraciones innecesarias y reportar cualquier irregularidad en los canales habilitados para la jornada electoral.