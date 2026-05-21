Impactante video muestra últimos momentos de padre e hijo antes de ser secuestrados en Buenaventura: uno apareció muerto

El hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández, uno de los turistas secuestrados junto a su hijo en Buenaventura, ha generado conmoción nacional y reavivado el temor por la creciente violencia en zonas turísticas del Pacífico colombiano. El caso, además, tomó mayor impacto luego de que en redes sociales circularan videos que mostrarían los momentos previos a la desaparición de las víctimas en el sector de La Bocana.

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Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, habían llegado desde Cartago, Valle del Cauca, para disfrutar del puente festivo en las playas de Buenaventura. Sin embargo, lo que sería un viaje familiar terminó convertido en tragedia tras ser interceptados, presuntamente, por hombres armados el pasado 18 de mayo.

Video revela angustiosos momentos antes del secuestro de padre e hijo en Buenaventura: uno fue hallado sin vida

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por las autoridades, padre e hijo habrían ingresado accidentalmente a una zona considerada de alto riesgo y controlada por estructuras criminales. Testigos indicaron que ambos fueron retenidos y posteriormente llevados hacia sectores pantanosos donde habrían sido brutalmente atacados.

Horas después de iniciadas las labores de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de Alexander Valencia Hernández en una zona de marea de Buenaventura. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y ubicar a los responsables.

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Entre tanto, la incertidumbre crece por el paradero de Nicolás Valencia, quien continúa desaparecido. Aunque familiares habrían recibido información sobre una posible muerte del joven, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente esa versión.

La situación provocó indignación entre residentes y turistas, especialmente por tratarse de visitantes que llegaron a disfrutar de uno de los destinos turísticos más reconocidos del Pacífico colombiano. Algunos reportes señalan que los delincuentes habrían intentado hurtarles antes de cometer el crimen.

En medio de la conmoción, la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura rechazó el asesinato de Alexander Valencia y señaló que, presuntamente, la estructura criminal EAOCAI Shottas estaría relacionada con el caso.

“Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes”, expresó la delegación en un comunicado en el que también exigió la liberación inmediata de Nicolás Valencia y acciones urgentes para capturar a los responsables.

Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar tanto al joven desaparecido como a los responsables del crimen.

El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Guillermo Londoño, aseguró que “desde la Gobernación ofrecemos hasta $100 millones de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz”.

Asimismo, explicó que “todas las capacidades institucionales han sido desplegadas para esa tarea. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha solicitado el apoyo en las tareas de nuestra Brigada de Infantería de Marina No. 2 en Buenaventura”.

Por su parte, la comandante de la Policía Valle, Sandra Liliana Rodríguez, confirmó que continúan las operaciones para encontrar a Nicolás Valencia.

“En este momento continuamos con la búsqueda de la segunda persona que se encuentra desaparecida, el joven Nicolás Valencia. Solamente con la participación de absolutamente toda la institucionalidad y la comunidad es que estos bandidos estarán tras las rejas”, afirmó la oficial.

La comandante también hizo un llamado ciudadano para colaborar con información que permita capturar a integrantes de la estructura criminal conocida como los ‘Shottas’.

Familiares de las víctimas relataron que otros acompañantes lograron escapar tras el ataque y regresar al hotel donde se hospedaban. Yaneth Gutiérrez, allegada de la familia, explicó que “ellos todavía siguen desaparecidos y nos llamaron para decirnos que los tiene un grupo armado por allá en una isla”.

Además, agregó que “allí le dispararon y cuando el papá fue a ver qué había pasado, los agarraron a los dos. Ellos estaban de paseo con otros trabajadores, pero los demás sí lograron escapar hasta el hotel”.

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Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner bajo la lupa la crisis de seguridad en Buenaventura y la presencia de grupos armados ilegales en sectores turísticos del litoral Pacífico colombiano.