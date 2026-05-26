Cuidado al dar sus datos para las elecciones: Alertan hackeos y robos a una semana de las votaciones

A pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, expertos en ciberseguridad advirtieron sobre el aumento de campañas fraudulentas que aprovechan el ambiente electoral para engañar a ciudadanos a través de mensajes falsos, encuestas fraudulentas, videos manipulados y enlaces maliciosos.

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La alerta fue emitida por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, que aseguró que durante las temporadas electorales aumenta considerablemente la circulación de contenidos diseñados para robar información personal y financiera.

Las elecciones también se convirtieron en un riesgo digital

Según el informe compartido por Kaspersky, los ciberdelincuentes aprovechan el alto flujo de información política, la polarización y la urgencia de las noticias para difundir enlaces fraudulentos mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y correos electrónicos.

La estrategia suele incluir:

supuestas encuestas electorales,

resultados filtrados,

mensajes “urgentes”,

formularios falsos,

y hasta videos manipulados con inteligencia artificial.

El objetivo detrás de estas prácticas es obtener datos personales, credenciales bancarias o instalar software malicioso en los dispositivos de las víctimas.

Cuidado con las “encuestas” que llegan por WhatsApp

Uno de los métodos más frecuentes durante las campañas políticas son las falsas encuestas enviadas por WhatsApp, Telegram, SMS o redes sociales.

Los expertos advierten que muchas de estas publicaciones prometen revelar tendencias electorales, entregar resultados exclusivos o permitir participar en consultas ciudadanas, cuando en realidad buscan recopilar información privada de los usuarios.

Además, Kaspersky recordó que en Colombia la divulgación de encuestas electorales está prohibida durante los ocho días previos a la jornada electoral, por lo que cualquier sondeo que circule durante ese periodo debería generar sospecha inmediata.

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Deepfakes y audios falsos: el nuevo riesgo político

Otro de los puntos que más preocupa a especialistas es el crecimiento de los llamados deepfakes y deepvoices, contenidos manipulados con inteligencia artificial capaces de imitar rostros, voces y gestos de figuras públicas.

En medio de campañas políticas, estos materiales pueden hacer parecer que un candidato, periodista o autoridad dijo algo que nunca ocurrió.

Según el informe, estos contenidos podrían utilizarse para:

difundir noticias falsas,

manipular la opinión pública,

pedir donaciones fraudulentas,

o redirigir usuarios hacia enlaces maliciosos.

Los colombianos ya están expuestos a desinformación

De acuerdo con la investigación Lenguaje Digital de Kaspersky, el 78% de los colombianos afirma haber estado expuesto a desinformación durante el último año, principalmente a través de redes sociales. Además, el 50% asegura haber recibido información falsa mediante aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

La compañía también alertó sobre aplicaciones falsas que prometen:

mostrar resultados electorales en tiempo real,

ubicar puestos de votación,

o brindar cobertura especial de las elecciones.

Muchas de estas plataformas imitan logos y diseños oficiales para aparentar legitimidad y generar confianza en los usuarios.

“Las elecciones son momentos de alta vulnerabilidad digital”

Para Lisandro Ubiedo, el contexto electoral crea el escenario ideal para la manipulación digital.

“Las elecciones son momentos de alta vulnerabilidad digital porque combinan volumen de información, polarización, inmediatez y una fuerte carga emocional”, explicó el experto.

Ubiedo agregó que actualmente el reto ya no es solamente proteger dispositivos, sino enseñar a las personas a identificar señales de manipulación antes de compartir contenidos o interactuar con enlaces sospechosos.

Recomendaciones para evitar fraudes durante las elecciones

Entre las principales recomendaciones entregadas por Kaspersky están:

verificar siempre la fuente de la información,

evitar abrir enlaces sospechosos,

desconfiar de mensajes “urgentes” o demasiado alarmistas,

revisar posibles errores en videos o audios manipulados,

y conversar sobre estos riesgos con adultos mayores o votantes jóvenes.

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La advertencia llega justo cuando Colombia entra en la recta final hacia una de las jornadas electorales más importantes del país, donde la conversación digital jugará un papel clave en la formación de opinión pública.