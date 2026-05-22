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Grave accidente: Tres niños heridos al caer de un puente luego que el conductor perdiera el control del vehículo

En el grave accidente tres niños resultaron heridos y el conductor del vehículo murió en el lugar de los hechos.

Accidente Villa Carmelo
Grave accidente deja tres niños heridos y una persona sin vida en la vía Villa Carmelo a Cali Accidente dejó tres niños heridos y una persona sin vida. (Foto: Captura de pantalla @calialdiaa - 22 de mayo de 2026) (Captura de pantalla)
Por Ariadne Agamez Lombana

Un grave accidente de tránsito se registró en zona rural de Cali luego de que un vehículo tipo campero, que transportaba estudiantes de un colegio público, cayera a un río tras salirse de la vía en un puente.

El hecho ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera que conecta a Cali con el corregimiento de Villa Carmelo, donde, según testigos, el conductor perdió el control del automotor y terminó precipitándose al vacío.

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Murió conducto de vehículo que cayó al río y dejó 4 heridos

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tres menores de edad resultaron heridos y una profesora que acompañaba a los estudiantes sufrió lesiones. El conductor del vehículo murió en el lugar del accidente.

El cabo José Álvaro Cárdenas, del Cuerpo de Bomberos de Cali, confirmó a Blu Radio que al llegar al sitio encontraron el vehículo dentro del río y al conductor sin signos vitales.

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“Al llegar al sitio encontramos un vehículo que se encuentra sobre el río y una persona sin signos vitales, al parecer el conductor del vehículo”, indicó el cabo Cárdenas a la emisora.

Las autoridades y equipos de emergencia atendieron rápidamente a los menores lesionados y a la docente herida, quienes fueron trasladados en ambulancias hacia una clínica del sur de Cali.

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Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones de los niños y de la profesora, aunque se conoció que permanecen bajo atención médica.

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