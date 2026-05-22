Grave accidente: Tres niños heridos al caer de un puente luego que el conductor perdiera el control del vehículo

Accidente dejó tres niños heridos y una persona sin vida. (Foto: Captura de pantalla @calialdiaa - 22 de mayo de 2026)

Grave accidente deja tres niños heridos y una persona sin vida en la vía Villa Carmelo a Cali

Un grave accidente de tránsito se registró en zona rural de Cali luego de que un vehículo tipo campero, que transportaba estudiantes de un colegio público, cayera a un río tras salirse de la vía en un puente.

El hecho ocurrió en el kilómetro 12 de la carretera que conecta a Cali con el corregimiento de Villa Carmelo, donde, según testigos, el conductor perdió el control del automotor y terminó precipitándose al vacío.

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Murió conducto de vehículo que cayó al río y dejó 4 heridos

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, tres menores de edad resultaron heridos y una profesora que acompañaba a los estudiantes sufrió lesiones. El conductor del vehículo murió en el lugar del accidente.

El cabo José Álvaro Cárdenas, del Cuerpo de Bomberos de Cali, confirmó a Blu Radio que al llegar al sitio encontraron el vehículo dentro del río y al conductor sin signos vitales.

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“Al llegar al sitio encontramos un vehículo que se encuentra sobre el río y una persona sin signos vitales, al parecer el conductor del vehículo”, indicó el cabo Cárdenas a la emisora.

Las autoridades y equipos de emergencia atendieron rápidamente a los menores lesionados y a la docente herida, quienes fueron trasladados en ambulancias hacia una clínica del sur de Cali.

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Hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre la gravedad de las lesiones de los niños y de la profesora, aunque se conoció que permanecen bajo atención médica.