María Fernanda Cabal le tiró con toda a Aída Quilcué por supuesto video sobre resultados electorales, “Se le abona”

Con una trayectoria marcada por su férrea labor en el Congreso de la República bajo las banderas del Centro Democrático, María Fernanda Cabal se ha convertido en la voz más contundente de la oposición y de la derecha en el país. Más allá de sus debates en las plenarias y sus proyectos de ley, la congresista ha sabido construir una gigantesca comunidad digital en sus redes oficiales, demostrando que sus opiniones sin filtros, su estilo confrontativo y su cercanía con sus electores tienen un peso estratégico.

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Precisamente, la célebre parlamentaria sacudió el escenario de la política nacional al reaccionar de manera categórica a un video que se volvió viral en las últimas horas. La controversia surgió a raíz de un fragmento audiovisual protagonizado por la líder indígena y candidata a la vicepresidencia Aída Quilcué, en el cual se le escucha decir una frase que desató una oleada inmediata de comentarios en las plataformas digitales.

En el polémico clip, que muchos usuarios en redes sociales aseguran que pudo haber sido, al parecer, sacado de contexto un detalle que todavía es materia de discusión y se desconoce con exactitud, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda argumentó: “Que también reconocemos que quedamos de segundos en segunda vuelta, sí, pero tenemos mucho músculo por qué trabajar”.

Lejos de dejar pasar la oportunidad para arremeter contra sus opositores, María Fernanda Cabal decidió pararse en la raya y utilizó sus canales oficiales para lanzar un irónico y contundente dardo que dividió de inmediato las opiniones entre los internautas.

“Muy bien, Aida. Se le abona la sinceridad. Ya sabe que quedaron de segundos en la segunda vuelta”, sentenció la congresista de manera directa, aprovechando el descuido o la confusión del video para dar por sentada la derrota de la izquierda en las urnas. Con esta fuerte declaración, la integrante de la oposición demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y encender las pasiones entre los internautas de todas las corrientes ideológicas del país.

¿Quién es el esposo de María Fernanda Cabal?

El esposo de la reconocida senadora es José Félix Lafaurie Rivera, un destacado líder empresarial y dirigente nacido en Santa Marta. Lafaurie es ampliamente conocido en el entorno nacional por desempeñarse desde hace varios años como el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), uno de los gremios económicos más poderosos e influyentes de Colombia.

Además de su rol en el sector agropecuario, el empresario ha ocupado importantes cargos públicos en el pasado. La pareja, que lleva más de tres décadas de matrimonio y tiene cuatro hijos, comparte una marcada afinidad por las ideas conservadoras.