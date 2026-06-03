La tragedia que marcó a Aída Quilcué antes de ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Aída Quilcué se convirtió en uno de los nombres más buscados de la política colombiana después de ser anunciada como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pero detrás de esa candidatura hay una historia que no empezó precisamente en un escritorio, ni en una campaña, ni en un partido político. Su camino comenzó mucho antes, en medio de una tragedia que marcó a Tierradentro, en el Cauca, y que terminó siendo un punto de quiebre para varias comunidades indígenas.

La lideresa indígena nasa, hoy senadora y figura nacional, tiene una trayectoria marcada por la defensa de los derechos humanos, la organización comunitaria y el movimiento indígena. Sin embargo, uno de los datos menos contados de su historia es que su liderazgo se consolidó después de la tragedia de Tierradentro de 1994, cuando un sismo y una avalancha afectaron gravemente a su comunidad.

José Manuel Restrepo reta a debatir a Aida Quilcué y a que reconozcan los resultados de la primera vuelta José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, respectivamente. (Foto: Archivo) (Archivo)

La tragedia de Tierradentro que marcó su camino

Para entender a Aída Quilcué no basta con decir que es la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Hay que mirar hacia el Cauca, a ese territorio donde la emergencia no solo dejó dolor, sino también una necesidad urgente de organización.

Tras la tragedia de 1994, las comunidades afectadas tuvieron que reorganizarse y buscar respuestas ante una situación que evidenció, según los perfiles sobre su trayectoria, la falta de atención estatal. En ese escenario, Quilcué empezó a fortalecer su labor comunitaria y comenzó a desempeñarse como maestra comunitaria, un papel que la acercó aún más a las necesidades de su pueblo.

Ese episodio fue clave porque mostró algo que después se volvería parte de su sello político: la capacidad de convertir una crisis en organización. Y ahí está el dato que no siempre aparece en los titulares: antes de ser senadora, antes de llegar a una campaña presidencial y antes de sonar como posible vicepresidenta, Quilcué ya estaba construyendo liderazgo desde la vida cotidiana de su comunidad.

De la salud indígena al escenario político nacional

La trayectoria de Quilcué también tuvo una base fuerte en el trabajo comunitario en salud. A inicios de los años noventa fue promotora de salud de la Asociación Indígena del Cauca, y más adelante coordinó programas de salud en espacios indígenas del Cauca y Huila.

Ese recorrido ayuda a entender por qué su figura conecta con causas sociales y territoriales. No salió de la nada, ni apareció únicamente por una coyuntura electoral. Su historia viene de procesos comunitarios largos, de organización indígena y de una relación directa con territorios que han vivido emergencias naturales, abandono institucional y violencia.

Gustavo Petro defendió a Aida Quilcué de comentarios racistas.

Con el paso de los años, Quilcué ganó espacio en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, hasta convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de consejera mayor o representante legal de esa organización, de acuerdo con reseñas biográficas sobre su carrera.

De Tierradentro a la fórmula de Iván Cepeda

Hoy, el nombre de Aída Quilcué aparece en otro escenario: la campaña presidencial de Iván Cepeda. En marzo de 2026 fue anunciada como su fórmula vicepresidencial por el Pacto Histórico, lo que la consolidó como una de las figuras políticas más visibles provenientes del movimiento indígena.

Pero el dato que vale la pena no dejar perder es ese origen menos evidente de su liderazgo. La tragedia de Tierradentro no fue solo un capítulo doloroso en el Cauca; también fue uno de los momentos que empujó a comunidades a organizarse y a mujeres como Quilcué a asumir roles más visibles.

Dicho en palabras simples: antes de llegar a tarimas, debates y fórmulas presidenciales, Aída Quilcué ya había tenido que aprender a liderar desde la emergencia, desde la comunidad y desde un territorio golpeado. Y ese camino, aunque menos mediático, explica buena parte de por qué su nombre hoy pesa en la política nacional.