Cony Camelo estalló tras el apoyo de Donald Trump a Abelardo de la Espriella y lanzó un crudo dardo

Cony Camelo es una de las actrices, cantantes, activistas y figuras de la farándula más polémicas, frenteras y comentadas de la vida pública en Colombia; una bogotana que se ganó el reconocimiento masivo de los televidentes gracias a su icónico personaje de ‘Hilda Reyes’ y que jamás ha tenido pelos en la lengua para defender sus posturas ideológicas. Alejada de los libretos tradicionales, pero sumamente activa en el debate político a través de los ecosistemas digitales, la artista ha consolidado una tribuna virtual desde la que cuestiona con dureza los movimientos de los sectores tradicionales del país.

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La contundente y airada reacción de la intérprete se dio inmediatamente después de que se hiciera oficial el explosivo respaldo internacional del expresidente estadounidense Donald Trump hacia la campaña del penalista Abelardo de la Espriella.

Ante lo que la oposición consideró una intromisión intolerable en los comicios patrios, Cony no guardó prudencia alguna y recurrió a su cuenta oficial de X para lanzar un crudo y desesperado dardo que dejó fríos a los estrategas de la campaña derechista “Firmes por la patria”.

Sin rodeos ni matices diplomáticos, la artista arremetió de frente contra la alianza entre el magnate neoyorquino y el abogado caribeño. “No me crea tan hijueputa. Que desgracia dejar el país en manos del payaso este y de Trump. Que oso”, sentenció de manera tajante la bogotana, desatando de inmediato una oleada de interacciones y dividiendo las opiniones en internet.

A pocas semanas de que se abran las urnas presidenciales para la segunda vuelta, la polémica actriz no solo encendió la controversia entre miles de usuarios, sino que se ratificó como una de las voces artísticas más radicales y determinantes al momento de rechazar las banderas de la derecha de cara a la segunda vuelta.

Cony Camelo, de ’MasterChef’, se fue en contra de Andrés Pastrana

A través de sus redes sociales, Camelo también se ha encargado de revelar su postura sobre diferentes temas entre ellos la política y en medio de una de sus más recientes apariciones la actriz se refirió al expresidente Andrés Pastrana, luego de que se dieran a conocer algunos correos del caso Epstein detallando la visita de Ghislaine Maxwell a Colombia:“El presidente me invitó y organizó todo”.

Ante la mencionada información la reconocida actriz no guardó silencio, dando su sincera opinión frente a este tema:“Y a parte de la pedofilia, ¿no les parece muy grave que pusiera a la cómplice a disparar a Colombianos? ¿A jugar a la guerra en Colombia? ¿Y el @soyconservador tampoco dice nada? Mínimo que lo expulsen del partido, o ¿no les parece grave?“,fueron las declaraciones expuestas por parte de Cony Camelo.