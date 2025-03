Esposo de María Fernanda Cabal fue víctima de un intento de robo que dejó una persona fallecida

José Félix Lafaurie es un abogado y empresario colombiano, reconocido principalmente por su labor como presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y por su matrimonio con María Fernanda Cabal. Ha sido una figura influyente en el sector agropecuario del país y ha participado activamente en debates sobre políticas rurales, tierras y seguridad. En esta oportunidad el empresario estuvo involucrado en un robo que terminó con una persona muerta.

Este hecho fue reportado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de velar por la seguridad de personas en situación de riesgo. De acuerdo con la denuncia presentada, tras un intento de robo a la camioneta del esquema de seguridad, uno de los escoltas asignados al vehículo reaccionó de inmediato ante el ataque y abrió fuego contra los agresores, impactando a uno de ellos.

El delincuente, gravemente herido, recibió atención médica, pero finalmente perdió la vida debido a la herida provocada por el disparo. Mientras tanto, los otros dos asaltantes lograron huir del lugar y actualmente son buscados por las autoridades, quienes han desplegado un operativo para dar con su paradero y esclarecer los hechos.

¿Cuánto llevan de casados Cabal y Lafaurie?

El pasado 12 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre, Noticias RCN emitió una entrevista en la que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal respondiendo juntos a las preguntas del director del noticiero, José Manuel Acevedo.

Durante la conversación, Lafaurie recordó que su noviazgo fue bastante extenso antes del matrimonio, comentando en tono jocoso que tuvo que hacer “un pinito muy largo”, ya que estuvieron juntos seis años antes de casarse.

Por su parte, Cabal reveló que en un principio no tenía intención de casarse, considerando la idea tediosa, además de la diferencia de edad entre ambos. “Yo no me quería casar, qué jartera, porque él es mayor que yo, así no lo parezca. Vaca chiquita siempre es ternera. Él tenía 30 y yo 19 años, yo era una peladita”, expresó entre risas, provocando la reacción divertida de Acevedo.

La senadora también mencionó que su aniversario de bodas se celebra cada 20 de junio, aunque admitió que en varias ocasiones ambos lo han olvidado.