“Me sacaron del chat”: José Felix Lafaurie rajó del Centro Democrático y señaló supuesto fraude en elección de candidata

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y esposo de María Fernanda Cabal, José Felix Lafaurie, se pronunció sobre su entrada al partido Salvación Nacional, que apoya al candidato Abelardo de la Espriella, tras su estruendosa salida del Centro Democrático revelada el pasado 26 de enero.

El empresario renunció al partido en una carta donde informaba, también, la salida de Cabal, quien no se ha pronunciado al respecto. En esa misiva, argumentaba que la decisión la tomaba tras las elecciones llevadas a cabo en el partido para definir a la candidata oficial de esa colectividad, pues consideraba que hubo irrregularidades en ese proceso que dejó como ganadora a la senadora Paloma Valencia.

Expresó su molestia con el partido

Lafaurie señaló ante el medio La Fm que lleva más de dos meses sin recibir respuesta tras reclamar información de las elecciones de candidata en las que ganó Valencia. “No solamente no me los han entregado, sino que prácticamente han ignorado esos temas, y cometieron un acto de, por lo menos, indecencia conmigo, cuando finalmente se filtró la carta”, afirmó, asegurando que inmediatamente lo sacaron del chat y lo desvincularon como miembro de la dirección nacional de partido.

“Es una falta de respeto”, recalcó el esposo de la senadora, y agregó que se va “por maltrato” y porque cree firmemente que hubo fraude en el proceso interno de elección de candidata. El ahora miembro de Salvación Nacional expresó que el consultor Lester Toledo, quien asesoró en su momento al fallecido Miguel Uribe Turbay, “llegó con manos llenas a permear y a cambiar lo que ha sido el adn del Centro Democrático”, y dice “no tener duda” que ese proceso fue alterado con dinero.

“El que yo me vaya del Centro Democrático no signifca que ahí quedan las cosas”, subrayó, finalmente, el polémico empresario.

“Eso es un problema del presidente Uribe”

Adicionalmente, Lafaurie dijo, ante la pregunta sobre cómo quedó su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que “eso es un problema del presidente Uribe” y reafirmó que votará por Salvación Nacional y por Abelardo de la Espriella. Esto contradice lo expresado en la carta de enero, donde decía que seguirían apoyando la aspiración de Paloma Valencia.

El Centro Democrático respondió

Minutos después de la entrevista en vivo realizada a Lafaurie, el Centro Democrático publicó un breve comunicado afirmando que al empresario, quien renunció el pasado 23 de enero, se le han respondido más de 8 derechos de petición que ha interpuesto desde el 19 de diciembre de 2025. “El Centro Democrático reitera su agradecimiento al Dr. Lafaurie por sus años de servicio al Partido”, finaliza el mensaje.