¡Sin piedad! María Fernanda Cabal culpó a Oviedo de hundir al uribismo y confesó su sueño de un partido propio

La senadora María Fernanda Cabal señaló directamente a Juan Daniel Oviedo como el principal responsable del fracaso electoral del Centro Democrático en la reciente primera vuelta presidencial. En una entrevista concedida al programa Mañanas Blu, la congresista destapó las profundas fracturas internas de su colectividad, cuestionó con dureza los métodos de selección de candidatos y confirmó que, tras finalizar su periodo legislativo el próximo 20 de julio, abandonará las filas del uribismo para fundar su propio movimiento político de derecha.

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Para Cabal, la debacle de la candidatura de Paloma Valencia tiene una causa clara. La inclusión de Oviedo como fórmula vicepresidencial, según la senadora, desdibujó por completo la identidad del partido frente a su base de votantes conservadores. La congresista argumentó que el electorado político reacciona de forma binaria y que el intento estratégico de captar sectores ideológicamente distintos terminó por sacrificar el apoyo de sus bases naturales.

“Desde el primer día en que ella, la gran ganadora de la consulta (...) lo invita a su fiesta, él llega y le dice: ‘cámbiese el vestido que no me gusta’. Nadie llega con líneas rojas a imponerle a quien ha ganado una agenda que además ni siquiera conoce (...) Desde ese día él terminó minando el poder y la legitimidad que yo había adquirido de alguna manera con un resultado electoral bien importante y bien interesante”, aseguró Cabal en diálogo con Camila Zuluaga.

La senadora enfatizó que Oviedo asumió un rol desproporcionado que opacó a la candidata principal, promoviendo ideas que la base asociaba con el expresidente Juan Manuel Santos. Asimismo, descartó categóricamente que la orientación sexual del exdirector del DANE haya influido en el rechazo de los votantes, aclarando que el choque fue netamente ideológico y de posturas contrarias al partido.

El peso del género en la política de autoridad

Durante la intervención, Cabal expuso los resultados de una medición interna realizada por un asesor estadounidense vinculado a campañas republicanas. El hallazgo evidenció un sesgo estructural en América Latina frente a las mujeres que adoptan discursos firmes.

Al analizar el panorama que dejó la primera vuelta, Cabal no esquivó el innegable triunfo de Abelardo de la Espriella, quien conquistó a más de 10 millones de electores. La congresista reconoció que el abogado logró capitalizar el sentimiento de país que ella lleva años construyendo e, incluso, admitió que la campaña ganadora absorbió frases de su propia autoría, como la consigna de la “extrema coherencia”.

Aseguró que aportará todo su conocimiento y relaciones internacionales si el eventual gobierno de De la Espriella decide convocarla, pero fue tajante sobre su independencia. “Si no invita, tampoco me importa. Yo tengo hoy muchas puertas abiertas para seguir mi vida política”, sentenció, dejando en claro que no ha entablado diálogos con el candidato y que no mendigará espacios ni le disputará la vocería de la derecha.

Rumbo propio: ¿el nacimiento de una “nueva derecha”?

De cara al futuro y al denominado “post-uribismo”, la legisladora confirmó que no entrará a disputar el liderazgo interno del Centro Democrático. Su objetivo central sería consolidar un proyecto político independiente, alineado con figuras internacionales como Javier Milei, José Antonio Kast y el partido Vox de España.

Frente a la inminente segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, Cabal advirtió sobre los riesgos de seguridad en los territorios cooptados por la criminalidad y la urgencia de blindar el proceso electoral. Aunque aclaró no tener acuerdos previos con la campaña de De la Espriella, dejó la puerta abierta para aportar desde su conocimiento internacional si resulta necesario, manteniendo intacta su independencia de cara a la estructuración de su nueva fuerza partidista.