María Fernanda Cabal llegó a las urnas al lado de su hijo Juan José: ¿Apoyaron a Abelardo de la Espriella?

María Fernanda Cabal es una destacada política y politóloga colombiana, miembrofundador del Centro Democrático y actual senadora de la República desde 2018, luego de haber sido representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. La también precandidata a la presidencia lleva años siendo expuesta a miles de críticas por los ideales que suele seguir y compartir.

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Durante esta jornada electoral de este 31 de mayo de 2026, la senadora protagonizó uno de los momentos más comentados del día al llegar a su punto de votación acompañada de su hijo, Juan José Lafaurie. Más allá del acto formal de sufragar, fue el intercambio entre ambos lo que captó la atención de los presentes y de las redes sociales, avivando las especulaciones sobre su postura electoral.

La dinámica entre la legisladora del Centro Democrático y su hijo se convirtió en el epicentro de la curiosidad. Al salir del cubículo, Juan José tomó la iniciativa de interrogar a su madre frente a los medios, dejando entrever una preferencia que, aunque no fue declarada explícitamente por la senadora, dejó señales muy claras.

“Bueno ma, ya votamos, siempre venimos juntos; te aplazaron, pero la gente quiere saber: ¿por quién votaste?”, lanzó Juan José con tono desafiante. Ante la pregunta directa, Cabal mantuvo su habitual estilo reservado, respondiendo con un “ocupo el espacio que a mí no me dejaron, pero vamos a ver”, una declaración que, lejos de aclarar la incógnita, intensificó las preguntas sobre si su apoyo se dirigió hacia Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos más cercanos a su línea ideológica.

El color que reveló el secreto

Juan José en un gesto de complicidad política, fue un paso más allá. “A mí se me notan las rayas, yo sí voté por el único candidato de derecha que acogió tus ideas y las hizo suyas en campaña”, sentenció el hijo de la senadora, haciendo alusión a la candidatura de De la Espriella.

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Para cerrar el círculo de sospechas, el joven señaló de manera enfática la bufanda de color naranja que lucía su madre durante la jornada. En el mundo de la simbología electoral, este detalle no pasó inadvertido, pues el naranja ha sido un color asociado a la campaña de “Defensores de la Patria”. Para muchos observadores, el gesto de Juan José fue una confirmación tácita de que, a pesar de que Cabal no alcanzó la candidatura oficial, su línea política y su voto se mantienen alineados con las tesis de la derecha más pura que representa De la Espriella.

Esta aparición se suma a la de otras figuras públicas que han marcado la jornada con mensajes encriptados y gestos que, en las urnas, terminan siendo la declaración política más potente. Mientras el país aguarda el cierre definitivo de los escrutinios, el “voto naranja” de Cabal y su hijo se perfila como uno de los movimientos más estratégicos y analizados de esta elección.