“Fui malinterpretada”: Aida Quilcué ante críticas por polémico comentario sobre graduados de las “mejores universidades”

La fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué, se pronunció este lunes 1 de junio sobre su polémico comentario en un evento en Yopal, Casanare, que fue interpretado por muchas personas como un ataque hacia los egresados de universidades privadas. Durante tal intervención, la senadora y lider indígena afirmó que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país lo único que nos dejaron fue aprender a robarse la plata del pueblo”, algo que fue ampliamente cuestionado por distintos sectores.

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Insistió en su señalamiento a la política tradicional

A raíz de la indignación que causó su señalamiento, la candidata a la vicepresidencia habló con La Fm y aseguró que fue malinterpretada. “Yo me referí a los estudiados que gobernaron este país y en las mejores universidades. Porque para nadie es un secreto que la política tradicional nos ha dejado el odio, la exclusión y el racismo. Por eso no dije, pero no me refería ni a los estudiantes, ni a los profesores ni a los intelectuales", precisó.

Quilcué recordó que a lo largo de su trayectoria ha estado vinculada a procesos educativos en comunidades indígenas y destacó el trabajo alrededor de la educación propia intercultural, una apuesta que busca combinar los conocimientos ancestrales con avances científicos y académicos: “Sabemos que nuestras raíces son tan importantes y es tan importante la ciencia, que no es nuestra, pero que contribuye a este desarrollo del país”.

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Habló de su formación y su trabajo en el Congreso

Igualmente, aseguró que en el Senado ha respaldado iniciativas a favor de ampliar el acceso a la educación y fortalecer las condiciones laborales de los docentes. “Si bien yo no tengo esa formación académica no quiere decir que no tenga una formación política, real, del país, y que esto se complementa justamente con esa experiencia académica porque un gobierno no gobierna solo”, precisó, en referencia a los comentarios racistas y clasistas que ha recibido por su nivel de educación formal alcanzado.

“He venido de una familia de docentes, mi mamá fue maestra, la acompañé, mi hermana es rectora de esa institución que hoy lideramos”, insistió la candidata, y finalizó reiterando que sus palabras no fueron bien interpretadas: “Así que yo les quiero decir que nos malinterpretaron pero no pasa nada, yo me siento tranquila porque no estoy diciendo que los jóvenes no sirven. Al contrario, los jóvenes tienen que avanzar en el estudio, en el acceso a profesionalizarse porque todo esto contribuye al desarrollo y a la paz del país”.

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