Así fue la votación en zonas ‘rojas’ que están controladas por los grupos armados y bandas criminales en el país

Los resultados de la primera vuelta presidencial dejaron un panorama dividido no solo a nivel nacional, sino también en las regiones más golpeadas por el conflicto armado y la presencia de organizaciones ilegales. Un análisis basado en los 13 focos de violencia identificados por las Fuerzas Militares muestra que Iván Cepeda logró imponerse en seis de estas zonas críticas, mientras que Abelardo de la Espriella ganó en cuatro y las tres restantes registraron resultados repartidos entre ambos candidatos.

Los territorios evaluados por El Colombiano corresponden a los de confrontación entre guerrillas, disidencias de las Farc y estructuras criminales como el Clan del Golfo, según un informe presentado por el Comando General de las Fuerzas Militares durante los primeros 100 días de gestión del general Hugo Alejandro López Barreto.

También le puede interesar: “Gustavo Petro no sabe perder”: Nueva predicción de Mhoni Vidente enciende las alertas porque asegura que habrían atentados

Resultados de la votación en zonas ‘rojas’ en Colombia en las elecciones presidenciales

El candidato de la derecha, Abelardo De la Espriella, que obtuvo la mayor votación a nivel nacional con 10.361.499 sufragios, logró importantes victorias en departamentos donde persisten fuertes disputas entre grupos armados.

Uno de los casos más llamativos fue Norte de Santander. A pesar de la influencia política que históricamente ha tenido el petrismo en algunas zonas del Catatumbo, De la Espriella obtuvo una amplia ventaja. De los 40 municipios del departamento, solo cuatro respaldaron mayoritariamente a Cepeda: El Tarra, Teorama, San Calixto y Hacarí.

En total, la derecha alcanzó 519.161 votos frente a 128.091 del candidato de izquierda.

Lea también: Petro no quiere reconocer las elecciones e insiste en que tiene pruebas de fraude electoral

Para Jhon Jácome, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, el comportamiento electoral estuvo marcado por las condiciones particulares de la región. “Norte de Santander vota desde una experiencia particular: frontera, violencia, abandono estatal, informalidad económica y desconfianza frente a todo lo que pueda parecer continuidad del chavismo o del petrismo”, explicó.

De la Espriella también obtuvo la mayoría de los votos en Arauca, donde convergen disputas entre el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia. Allí consiguió 50.613 sufragios frente a los 34.097 obtenidos por Cepeda.

Más noticias: Contundente mensaje de FCF por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campañas políticas

La tendencia se repitió en Guaviare, donde la confrontación entre las facciones lideradas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” continúa generando preocupación. En ese departamento el candidato de derecha alcanzó 16.060 votos, mientras que su rival sumó 12.677.

Meta fue otra de las regiones donde logró una ventaja significativa, con 280.090 votos frente a 174.242 de Cepeda.

El candidato de izquierda, Iván Cepeda, mostró fortaleza electoral en varias zonas del Pacífico y el suroccidente del país, regiones que actualmente enfrentan complejos escenarios de violencia.

Otras noticias: Denuncia: Líder de la comuna 13 asegura que tienen engavetado proceso del condenado por la brutal muerte de Alexis Gómez de solo 15 años

En el eje conformado por Vichada y Guainía, donde organizaciones armadas ilegales disputan corredores estratégicos relacionados con la minería ilegal, Cepeda obtuvo 16.547 votos frente a 13.056 de De la Espriella.

La diferencia fue mucho más amplia en Chocó, departamento afectado por la confrontación entre el ELN y el Clan del Golfo. Allí el candidato de izquierda alcanzó 109.148 sufragios, mientras que su contendor obtuvo 22.782.

Cauca también se consolidó como uno de los principales bastiones de Cepeda. En este departamento, escenario recurrente de atentados y enfrentamientos armados, logró 462.794 votos contra 131.175 de De la Espriella.

Una situación similar ocurrió en Nariño, donde confluyen varias estructuras ilegales que disputan rutas estratégicas para el narcotráfico. Cepeda obtuvo 472.845 votos frente a 148.120 de su rival.

Lea aquí: Denuncia: Angeóloga que se equivocó en predicción de los resultados de la primera vuelta está recibiendo amenazas

El candidato de izquierda igualmente ganó en el eje conformado por La Guajira y Magdalena, con 403.558 votos frente a 294.158, así como en Valle del Cauca, donde alcanzó 1.119.914 sufragios frente a 710.909 de De la Espriella.

En algunas de las regiones más complejas del país no hubo un claro dominador. Uno de esos casos fue el eje Putumayo-Caquetá. Mientras Cepeda se impuso en Putumayo, De la Espriella logró la mayoría en Caquetá, territorios donde operan distintas facciones disidentes de las antiguas Farc.

Antioquia también mostró un comportamiento particular. Aunque De la Espriella ganó ampliamente en el consolidado departamental con más de 1,7 millones de votos, en el Bajo Cauca, identificado por las Fuerzas Militares como una de las zonas más sensibles por la presencia del Clan del Golfo, el ELN y grupos disidentes, el vencedor fue Cepeda.

Aquí: “Respeten los resultados”: José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, reta a Aída Quilcué a debate público

Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, destacó el comportamiento electoral del departamento. “Lo notable es que Antioquia no se fragmentó hacia Valencia: todo el voto uribista se consolidó detrás de De la Espriella. Eso habla de una operación política muy efectiva y una derrota impresionante para Uribe en su patio trasero”, señaló.

El comportamiento electoral también fue analizado tomando como referencia los 147 municipios que la Defensoría del Pueblo había clasificado como territorios con riesgo de control por parte de grupos criminales.

En ese grupo de municipios, Abelardo de la Espriella ganó en el 51 % de los casos, Iván Cepeda en el 31 %, Paloma Valencia en el 11 % y Sergio Fajardo en el 5 %.

Los resultados muestran que, incluso en las zonas donde la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, las preferencias electorales reflejaron la misma polarización que se observó en el resto del país, con una fuerte disputa entre las opciones representadas por la izquierda y la derecha.