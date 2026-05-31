Así votó Antioquia en la primera vuelta presidencial: Abelardo de la Espriella arrasó y duplicó a Iván Cepeda

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales 2026. (Foto: Tomadas de redes sociales de los candidatos 31 de mayo de 202&)

Antioquia volvió a consolidarse como uno de los principales bastiones de la derecha en Colombia. De acuerdo con el boletín final del preconteo electoral, con el 100 % de las mesas procesadas, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo una amplia victoria en el departamento y se convirtió en el aspirante más votado por los antioqueños en la primera vuelta presidencial.

Según los resultados preliminares, De la Espriella alcanzó 1.723.406 votos, equivalentes a más del doble de la votación obtenida por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, quien sumó 805.652 sufragios.

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Abelardo De la Espriella fue el gran ganador en Antioquia

La diferencia entre ambos candidatos fue de 917.754 votos, confirmando una vez más la fortaleza electoral de los sectores de derecha y centroderecha en Antioquia, un territorio que históricamente ha tenido un comportamiento político distinto al promedio nacional.

En el tercer lugar apareció Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, con 294.322 votos. Más atrás quedaron Sergio Fajardo con 225.072 apoyos, Raúl Santiago Botero con 30.271 y Claudia López con 13.482 sufragios.

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Con el 100 % de las mesas informadas, los resultados fueron los siguientes:

Abelardo de la Espriella: 1.723.406 votos

Iván Cepeda: 805.652 votos

Paloma Valencia: 294.322 votos

Sergio Fajardo: 225.072 votos

Raúl Santiago Botero: 30.271 votos

Claudia López: 13.482 votos

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La suma de los votos de Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia alcanza 2.017.728 sufragios, lo que evidencia que Antioquia mantuvo una clara inclinación hacia las candidaturas de derecha, que concentraron cerca de tres cuartas partes de la votación válida registrada en el departamento.

Aunque Paloma Valencia representaba al Centro Democrático, partido que dominó durante años buena parte del voto de derecha en Antioquia, el respaldo mayoritario terminó concentrándose en De la Espriella, quien logró capitalizar el discurso más fuerte de oposición al gobierno de Gustavo Petro.

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El resultado también confirma el enorme peso político del departamento dentro de las elecciones presidenciales colombianas. Antioquia representa cerca del 13 % del censo electoral nacional y en distintas elecciones ha aportado entre el 15 % y el 18 % de la votación de algunos presidentes electos.

Además, el desempeño de Iván Cepeda evidencia que el Pacto Histórico mantiene una base electoral consolidada en el departamento, especialmente en Medellín, el Valle de Aburrá y algunos municipios del Oriente cercano, donde la izquierda ha venido creciendo durante los últimos años.

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Con estos resultados, Antioquia vuelve a perfilarse como uno de los territorios que más influencia tendrá en la definición de la segunda vuelta presidencial, en una elección marcada por la polarización entre la derecha y el proyecto político del Pacto Histórico.