“Respeten los resultados”: José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de De la Espriella, reta a Aída Quilcué a debate público

José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, fórmulas vicepresidenciales de Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, respectivamente. (Foto: Archivo)

José Manuel Restrepo reta a debatir a Aida Quilcué y a que reconozcan los resultados de la primera vuelta

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella intensificó este lunes sus llamados a debatir con sus contendores de cara a la segunda vuelta presidencial. Esta vez, el protagonista fue José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato, quien aceptó públicamente una eventual confrontación de ideas con Aída Quilcué y aprovechó para exigir respeto por los resultados electorales.

A través de su cuenta en la red social X, Restrepo manifestó que está dispuesto a participar en un debate público con la candidata vicepresidencial que acompaña a Iván Cepeda, al considerar que los colombianos deben conocer en profundidad las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

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José Manuel Restrepo pidió que Quilcué acepte debate público

El exministro aseguró que la discusión de ideas resulta fundamental para que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas en una democracia. Sin embargo, condicionó ese escenario a que la campaña del Pacto Histórico debe reconocer los resultados de la primera vuelta presidencial.

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En su mensaje, Restrepo sostuvo que desconocer las decisiones expresadas en las urnas representa una falta de respeto hacia la institucionalidad y hacia las reglas democráticas del país.

La invitación de Restrepo se suma al reto que horas antes lanzó Abelardo de la Espriella a su rival Iván Cepeda, luego de que la revista SEMANA propusiera la realización de un debate entre los dos candidatos presidenciales.

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El aspirante confirmó públicamente su disposición para asistir al encuentro y aseguró que estará presente el próximo 9 de junio a las 7:00 de la noche en los estudios del medio de comunicación.

Además, invitó a Cepeda a aceptar la convocatoria y a acudir acompañado por su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, para que ambos equipos expongan sus propuestas ante los ciudadanos.

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La discusión se originó luego de que Semana anunciara públicamente una invitación a los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta presidencial para participar en un debate televisado el próximo martes 9 de junio.