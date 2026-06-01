Contundente mensaje de FCF por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en campañas políticas

FCF se pronunció por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en política

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un pronunciamiento público en el que fijó su posición frente al uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de la actual contienda política y electoral del país.

A través de un comunicado, la entidad aclaró que no tiene ninguna relación con la comercialización de la indumentaria oficial del combinado nacional y recordó que cualquier ciudadano puede adquirirla libremente a través de los canales autorizados por la marca Adidas.

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Federación Colombiana de Fútbol pide no usar la camiseta de la Selección Colombia

“La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa que no es distribuidora de la camiseta de la Selección Colombia. Cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos autorizados por la marca comercial Adidas”, señaló la organización.

La Federación también explicó que cuando terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales sin autorización, se han adelantado las acciones legales correspondientes para proteger los derechos de sus patrocinadores y marcas asociadas.

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En el comunicado, la entidad precisó que, al tratarse de una organización privada, no tiene herramientas legales para impedir que una persona use la camiseta de la Selección Colombia en escenarios no comerciales.

“Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”, manifestó.

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Pese a ello, la FCF recordó que en varias oportunidades ha pedido públicamente que sus símbolos y marcas sean utilizados únicamente para fines relacionados con el deporte.

“La entidad, en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado público, a través de sus redes sociales para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo”, agregó.

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Uno de los apartados más contundentes del documento fue el relacionado con la necesidad de mantener al equipo nacional alejado de las disputas políticas. La Federación lamentó que la camiseta tricolor se vea involucrada en controversias ajenas al deporte y destacó el significado que representa para millones de aficionados.

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”, expresó.

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Asimismo, hizo un llamado directo: “Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos”.

Finalmente, la FCF cerró su pronunciamiento diciendo: “La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.