“Gustavo Petro no sabe perder”: Nueva predicción de Mhoni Vidente enciende las alertas porque asegura que habrían atentados

Mhoni Vidente presentó nueva predicción sobre las elecciones presidenciales en Colombia. (Foto: Captura de video @mhoni.vidente.ofi8 2 de junio de 2026)

Predicción de Mhoni Vidente asegura que Petro no sabe perder y habrían atentados

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente volvió a generar polémica al referirse al panorama político colombiano tras la primera vuelta presidencial. En una reciente lectura de cartas, la vidente aseguró que el país vivirá semanas de alta tensión antes de la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio y lanzó advertencias sobre posibles hechos de violencia.

Las declaraciones se conocen en medio de un ambiente político marcado por la polarización entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes disputarán la Presidencia en la segunda vuelta electoral. Además, se producen después de que el presidente Gustavo Petro cuestionara públicamente algunos aspectos del proceso electoral.

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Nueva predicción de Mohni Vidente enciende las alertas porque asegura que habrían atentados

Durante su intervención, Mhoni Vidente afirmó que el mandatario colombiano no estaría aceptando los resultados obtenidos por el sector político que respalda.

“Definitivamente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, no sabe perder. Y va a usar cualquier estrategia, atentados, violencia, hablar con las guerrillas, hacer cualquier fenómeno para poder irrumpir la paz en cuestiones de la población, porque ya la tiene perdida”, aseguró.

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La astróloga sostuvo que sus cartas le muestran una amplia victoria del candidato Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial y aseguró que el resultado sería contundente.

“Ya me está diciendo la carta del mago y la carta del emperador que Abelardo, un hombre de 47 años del signo Leo, llegará completamente a la presidencia con 13.7 millones de votos”, afirmó.

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Según la vidente, el triunfo representaría el inicio de una nueva etapa política para Colombia y marcaría un cambio de rumbo frente al actual gobierno. “Va a ser uno de los presidentes más votados en la historia de Colombia”, señaló.

La tarotista también criticó las posiciones adoptadas por Gustavo Petro y por el candidato Iván Cepeda tras la primera vuelta electoral, especialmente frente a los cuestionamientos que han surgido alrededor de los resultados.

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“Lo que no me gustó fue que Cepeda llegara luego al momento de no reconocer completamente la derrota o la baja de votos, es hacer completamente polémica para que tú y yo dudemos de esas elecciones”, manifestó.

Además, lanzó un mensaje directo al jefe de Estado.

“Gustavo Petro tiene que aprender a perder. Ya no hay quien te ayude. Nicolás Maduro es el que te está poniendo la soga al cuello”, expresó.

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Uno de los apartes que más llamó la atención fue la advertencia sobre supuestos riesgos para la seguridad durante los días previos a la segunda vuelta presidencial. “Se tiene que cuidar estos 21 días atentados, coches bombas, inseguridad”, alertó.

Finalmente, Mhoni aseguró que Colombia iniciará una etapa de fortalecimiento de relaciones internacionales y crecimiento político bajo un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella.