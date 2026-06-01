Denuncia: Angeóloga que se equivocó en predicción de los resultados de la primera vuelta está recibiendo amenazas

La angeóloga e influenciadora espiritual Karen Caro Astral se pronunció luego de la controversia que generó una de sus predicciones sobre las elecciones presidenciales de Colombia, en la que aseguró que Iván Cepeda sería elegido presidente e incluso que ganaría en primera vuelta.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido afirmó que no piensa retractarse de lo que dijo antes de las elecciones y aseguró que muchas personas han malinterpretado el alcance de sus predicciones.

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Angeóloga denunció que está recibiendo amenazas por las predicción errada de la primera vuelta

“Solamente voy a hacer un comunicado y no voy a venir a negar lo que yo dije, sino voy a repetir lo que dije que la gente no quiere procesar, no quiere entender”, manifestó al inicio de su intervención.

Según explicó, las consultas espirituales que realizó antes de los comicios arrojaban que Iván Cepeda llegaría a la Presidencia de la República.

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“Iván Cepeda va a ser el presidente de Colombia en este 2026, salen que sí, y hasta el día de hoy sigue saliendo lo mismo. Segunda pregunta, iba a ganar en primera vuelta, decía que sí, hasta ayer en el conteo decía que sí”, señaló.

Karen Caro Astral también sostuvo que dentro de las preguntas que realizó no consultó específicamente sobre el preconteo electoral, aunque aseguró que posteriormente encontró indicios de irregularidades en ese proceso.

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“No preguntamos que si en el preconteo iba a haber fraude. Eso no lo preguntamos. Y ayer en un en vivo y ayer también en este video que dejé en la noche, salía que sí, salía que hubo fraude en el preconteo. Quien quiera creer eso está perfecto. Quien no lo quiera creer también está perfecto”, afirmó.

“No me creo Dios”: Ageóloga amenazada por predicción

La influenciadora respondió además a quienes la han criticado por sus predicciones y aclaró que nunca ha afirmado tener poderes absolutos o certezas infalibles.

“Yo entiendo a la gente que sigue muy cerrada en estos temas y como se lo dije a la gente de La Mega hoy, aclaro, supuestamente digo porque todo el mundo está aquí atacándome y yo no me creo Dios. En efecto, no soy Dios”, expresó.

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Posteriormente explicó la manera en que entiende su labor espiritual.

“Yo soy una canalizadora de los ángeles, quien yo siento que desde niña me han hablado. Quien quiera creer que eso es del demonio, quien quiera creer que estoy loca, no me importa. Yo creo en eso y tengo convicción de que Dios está conmigo desde siempre. He sentido a la Virgencita María, he sentido a los ángeles y ya está”, agregó.

Uno de los puntos más delicados de su pronunciamiento fue la denuncia de amenazas que asegura haber recibido tras la polémica por sus predicciones electorales.

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“Así que si usted se siente bien insultándome, si usted se siente bien en todas estas amenazas que he recibido y demás, haciendo todo esto, hágalo tranquilo, no pasa nada”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que los casos más graves ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades.

“Las personas que me han amenazado de una forma muy agresiva, sí las he pasado en denuncias a la Fiscalía y ya está mi abogado en ese proceso”, indicó.

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La influenciadora también anunció que no continuará concediendo entrevistas sobre el tema, pues considera que algunos espacios han utilizado la situación para ridiculizarla.

“Yo realmente no voy a seguir dando entrevistas porque siempre siento burla. Hoy lo confirmé con La Kalle, supuestamente súper respetuosos cuando estuve allá, pero ahí dejé el video para mostrar. Yo creo que eso habla más de las otras personas que de mí”, señaló.