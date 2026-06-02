Petro no quiere reconocer las elecciones e insiste en que tiene pruebas de fraude electoral

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales y aseguró que cuenta con pruebas de un supuesto fraude electoral que, según afirmó, estaría relacionado con modificaciones en el software utilizado durante el proceso.

A través de una extensa publicación en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que no reconoce los datos del preconteo y aseguró que está dispuesto a presentar la información ante las autoridades competentes.

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Petro no reconoce los resultados y pide revisar 5.300 mesas antes de cerrar el escrutinio

“Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente”, escribió Petro al inicio de su mensaje en sus redes sociales.

Petro explicó que sus dudas sobre los resultados se fundamentan en presuntas irregularidades relacionadas con el software electoral utilizado por la Registraduría.

“Dije que no reconocí los datos del preconteo del software de los hermanos Bautista es porque tengo datos. Mi compromiso con mi pueblo y el amor a mi país por el que he luchado toda mi vida hace que arriesgue todo al transmitirlo y lo voy a hacer en este momento”, señaló.

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En su publicación, el mandatario reiteró sus críticas al registrador nacional y aseguró que la autoridad electoral nunca entregó el código fuente del sistema utilizado durante las elecciones.

“El registrador se negó permanentemente a entregar el código fuente que era el requisito básico de la transparencia electoral”, afirmó.

Además, recordó que, según él, existían antecedentes, “lo hice porque por sentencia plena del Consejo de Estado del 2018, se declaró ese software vulnerable desde dentro y desde afuera”, escribió.

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Petro aseguró que el sistema sí fue modificado pocos días antes de las elecciones, “el software si fue modificado y dos veces el 26 de mayo del 2026. La primera modificación ocurrió a la 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm”, sostuvo.

Según el presidente, los cambios habrían afectado el censo electoral, “la modificación consistió en modificar el censo electoral y el número de puestos y mesas”, afirmó.

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En su denuncia, Petro aseguró que el censo electoral habría pasado de 41.421.973 ciudadanos a 42.307.373, una diferencia de 885.409 registros. “La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal”, indicó.

Asimismo, aseguró que se habrían incrementado los puestos de votación de 13.742 a 14.438, mientras que las mesas habrían pasado de 120.527 a 122.020.

“Esto da un cambio en el número totales: mesas oficiales, ya escritas: 120.527, pero en DIVIPOL de los hermanos Bautista, quienes son los que hicieron el conteo hay 122.020 con una diferencia de 1493 mesas adicionales, que no posiblemente no han sido escrutadas”, escribió. “Puedo probar ante autoridad competente estos hechos”, aseguró.

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Petro también afirmó que identificó miles de mesas con una votación superior a la capacidad normal de sufragantes durante la jornada electoral.

“En el conteo de votos de los hermanos Bautista, aparecen 5.300 mesas con más de 300 votos en el día, que es la cifra que máximo pueden votar en las horas de elección, muchas llegan a 700 votos. En esas mesas es donde se ubica la ventaja de 635.000 con que Abelardo supera a Cepeda. Entrego el dato completo de las 5.300 mesas”, manifestó.

Y terminó diciendo que “intentan cerrar rápidamente los escrutinios para no verificar mi denuncia”, afirmó.