Denuncia: Líder de la comuna 13 asegura que tienen engavetado proceso del condenado por la brutal muerte de Alexis Gómez de solo 15 años

Condenado a 40 años por asesinato de Alexis Gómez sigue en libertad y el Tribunal Superior de Justicia aún no resuelve el caso. (Fotos: Suministradas)

La indignación volvió a crecer en la comuna 13 de Medellín tras las denuncias realizadas por el líder social Willington Cano, quien aseguró que el proceso judicial por el asesinato de Alexis Gómez Cardona, el adolescente de 15 años hallado muerto en junio de 2023, permanece sin avances en segunda instancia pese a que ya existe una sentencia condenatoria de 40 años de prisión contra el responsable.

Según Cano, la apelación presentada por la defensa de Ciro Alfonso Duarte Martínez, conocido con el nombre identitario de “Natalia”, mantiene suspendida la ejecución de la condena mientras el caso permanece en estudio del Tribunal Superior de Medellín.

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“Los papeles están hace 10 meses en el Tribunal de Justicia y ni ha mirado el caso. Ese tipo es un criminal y un niño; o sea, ese tipo es un peligro para la sociedad. Donde esté, en cualquier parte donde haya niños alrededor, corren peligro”, afirmó el líder comunitario.

El activista aseguró que actualmente no existe una orden de captura vigente debido a que el proceso se encuentra pendiente de resolución en segunda instancia.

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“No tiene orden de captura porque él hizo una apelación, el caso pasó ante el Tribunal de Justicia. Este es el magistrado que lleva el caso hace 10 meses, pero el magistrado ni lo ha mirado y este criminal es un peligro para la niñez de nuestro país”, sostuvo Cano.

El pasado 8 de octubre de 2025, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín emitió una sentencia condenatoria contra Ciro Alfonso Duarte Martínez por los delitos de homicidio agravado y secuestro agravado, además de absolverlo por el cargo de hurto calificado y agravado.

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De acuerdo con la decisión judicial, la Fiscalía logró demostrar que Alexis Gómez Cardona, de 15 años, fue retenido y ocultado entre el 3 y el 10 de junio de 2023 y posteriormente asesinado mediante dos heridas con arma cortopunzante en el cuello.

La investigación estableció que el cuerpo del menor fue encontrado el 11 de junio de 2023 en una zona rural del corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en Medellín.

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Según la acusación de la Fiscalía, el procesado se aprovechó de la condición de indefensión de la víctima por tratarse de un menor de edad y ejecutó las conductas mediante ocultamiento y abuso de superioridad.

El condenado recuperó la libertad por vencimiento de términos

Uno de los aspectos que más preocupa a familiares y líderes sociales es que Duarte Martínez recuperó la libertad antes de conocerse la sentencia.

El expediente señala que el procesado permaneció privado de la libertad desde el 17 de septiembre de 2023 hasta el 19 de septiembre de 2024, fecha en la que obtuvo la libertad por vencimiento de términos por decisión de un juzgado de control de garantías.

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Para Cano, la demora en la resolución de la apelación representa un riesgo para la comunidad y una nueva revictimización para la familia de Alexis.

“Han pasado diez meses y el Tribunal no ha tomado una decisión. Mientras tanto, la familia sigue esperando justicia y la persona condenada continúa sin una orden de captura vigente”, cuestionó.

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El caso de Alexis Gómez conmocionó a Medellín por la gravedad de los hechos y por la intensa búsqueda adelantada por familiares, vecinos y líderes de la comuna 13 tras su desaparición.

Ahora, casi tres años después del crimen y varios meses después de la condena en primera instancia, la comunidad reclama celeridad para que el Tribunal resuelva la apelación presentada por la defensa y defina de manera definitiva la situación judicial del condenado.