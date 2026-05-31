Vicky Dávila ‘rasguñó cual tigresa’ a Paloma Valencia por su derrota en elecciones; culpó a Oviedo por ello

La exprecandidata a la Presidencia, Vicky Dávila, sorprendió a muchos colombianos al dar una dura declaración una vez se conocieron los resultados de las elecciones a la presidencia, ya que, con el 92% de las mesas, emitió un mensaje con el que se apartó por completo de Paloma Valencia.

Tras perder la Gran Consulta por Colombia, Dávila mostró su cercanía con Paloma, incluso estando en su discurso oficial tras ganar la consulta; aunque de a poco se fue apartando de la senadora del Centro Democrático, emitiendo mensajes cada vez más cercanos a otra campaña, pero resaltando su negativa a que Iván Cepeda llegue a la presidencia.

Esta tendencia continuó con un comunicado justo cunado se definió la segunda vuelta entre Cepeda y De la Espriella en la tarde de este domingo 31 de mayo, en el que expresó:

“Urgente Abelardo ganó la primera vuelta, habrá segunda vuelta presidencial. Y Paloma Valencia cambió sus votos (6 millones de la consulta) por los de Juan Daniel Oviedo, más de un millón. Abelardo de la Espriella 43,63% Iván Cepeda 41,17% Paloma Valencia 6,84%”, manifestó Dávila.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Expresentadora de ‘Día a día’ hizo rosario con Abelardo de la Espriella para su presidencia, ¿de quién se trata?

El control del delito domina el discurso de los candidatos a la Presidencia

El informe de Bogotá Cómo Vamos, muestra que varios programas se concentran en el control del delito, es decir, en medidas de respuesta inmediata como presencia policial, inteligencia, tecnología, recuperación territorial o investigación criminal. En el caso de Abelardo de la Espriella, el análisis encontró que cerca del 60 % de su discurso en seguridad se concentra en control del delito, sin referencia a prevención.

Otros candidatos combinan control y prevención con diferentes pesos. Sergio Fajardo y Paloma Valencia presentan enfoques más equilibrados, mientras Claudia López, Sondra Macollins y Miguel Uribe también incluyen ambos enfoques,pero con ligera inclinación hacia el control. Iván Cepeda,por su parte, aparece con una apuesta más marcada hacia la prevención y el conflicto armado y paz.

Esto no significa que una propuesta sea automáticamente mejor que otra, pero sí muestra dónde está parado cada candidato. Algunos le apuestan al golpe rápido contra el delito; otros intentan combinar respuestas inmediatas con medidas sociales o institucionales de más largo plazo.

¿Cuánto cuesta el Ron Defensor de Abelardo de la Espriella?

Ante las grandes posibilidades de Abelardo de ponerse la banda cruzada, muchos de sus seguidores quisieran celebrar su posible victoria con una botella del ron de su candidato, el cual, según la página oficial, puede conseguirse en dos presentaciones: la ‘Ron Defensor Style’ de 12 años de 700 mililitros por $256.900; y la ‘Ron Defensor Premium Style’ de 18 años por $351.900.

Considerando que el Ron de 12 años tiene un costo de $256.900, con un solo salario mínimo mensual podrías adquirir exactamente 6 botellas, sobrándote $209.505 (casi para una séptima, pero te faltarían unos $47.000). Por otro lado, si le va a meter más presupuesto y quiere el de 18 años, cuyo valor es de $351.900, tu presupuesto te alcanzaría para comprar 4 botellas completas, quedándote un remanente de $343.305.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> Exesposo de famosa actriz dio de qué hablar por apoyar al ‘Tigre’ hasta con pijama y crema dental