Expresentadora de ‘Día a día’ hizo rosario con Abelardo de la Espriella para su presidencia, ¿de quién se trata?

‘Día a día’ se mantiene firme como el programa matutino más antiguo, exitoso y querido de la televisión colombiana, consolidándose como el rey indiscutible de las mañanas. El formato estrella del Canal Caracol representa el punto de encuentro diario de los hogares del país, combinando de manera perfecta el entretenimiento, las tendencias de las redes sociales, la salud y las visitas de los personajes más importantes de la farándula nacional e internacional. Conducido por un elenco de presentadores con un carisma inigualable que logran una conexión única con la audiencia, el magacín ha sabido evolucionar en el ecosistema digital, convirtiendo sus dinámicas, juegos y secciones de cocina en contenido altamente viral y comentado.

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¿Por qué salió Rochi Stevenson de ‘Día a día’?

Rochi Stevenson durante varios años hizo parte de Caracol Televisión y en el último tiempo estuvo formando parte de ‘Día a día’, de Caracol Televisión, siendo la corresponsal en Barranquilla. Sin embargo, hace pocos meses se dio su salida, pero no solo de ella, sino de las reporteras de Medellín y Cali, esto por condiciones económicas, al parecer, dentro del matutino.

Aunque la presentadora ha dejado claro su cariño por Caracol, lo cierto es que sigue adelante con varios proyectos fuera del canal.

Expresentadora de ‘Día a día’ realizó rosario con Abelardo de la Espriella

Rochi Stevenson resulta siendo bastante activa en sus redes sociales, encargándose de compartir varios detalles sobre su vida. En medio de una de sus más recientes apariciones, la expresentadora de ‘Día a día’ realizó un en vivo con el fin de realizar un rosario; sin embargo, quienes terminaron llamando la atención fueron sus invitados, tratándose precisamente de Abelardo de la Espriella, su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus tres hijos: “Rosario por Colombia junto a @eduardoverastegui, @analu_pineda, @delaespriella_style“.

Como era de esperarse, la serie de comentarios no faltaron por parte de los seguidores de Stevenson tanto en contra como a favor del candidato Abelardo de la Espriella, pues varios de los fans de Rochi han demostrado su gusto por los rosarios que constantemente realiza.