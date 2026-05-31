“Peor amenaza para el periodismo”: Margarita Rosa arremetió contra Vicky Dávila tras su rechazo a Cepeda

Margarita Rosa de Francisco es, sin duda alguna, una de las leyendas vivas más multifacéticas y comentadas de la cultura pop y la televisión en Colombia. La inolvidable ‘Gaviota’ de Café, con aroma de mujer representa al ícono que supo romper el molde de la tradicional reina y actriz para convertirse en una escritora aguda, filósofa en formación y una de las líderes de opinión más polémicas y leídas en el entorno digital. Lejos de quedarse atrapada en la nostalgia de sus gloriosos años dorados en la pantalla chica, la caleña utiliza sus plataformas para abrir debates punzantes sobre la política nacional, el paso del tiempo y la libertad personal, generando siempre olas de reacciones en las redes sociales.

Le puede gustar: Así fue la transmisión de Caracol en las elecciones, solo con Malú y con el vacío de Jorge Alfredo Vargas

Desde el inicio de las campañas presidenciales, Margarita Rosa dejó claro su apoyo a Iván Cepeda, asegurando que el candidato se convertiría en el presidente de Colombia durante la primera vuelta presidencial. Sin embargo, exponer sin problema alguno su postura política ha traído consigo toda una serie de críticas y de apoyo.

Pero quien tampoco se queda atrás es precisamente Vicky Dávila, quien luego de quedarse atrás con su candidatura a la presidencia dejó clara su molestia con Iván Cepeda, recordando varias de sus polémicas y, ante la nueva jornada electoral, aseguró: “Ya voté, por la democracia, la libertad, la decencia y contra Iván Cepeda, Gustavo Petro y todo lo que representan. Son la peor amenaza para Colombia y hoy tenemos que derrotarlos”.

Horas más tarde, las declaraciones por parte de Margarita Rosa de Francisco no faltaron en respuesta a Dávila y reiterando: “Y vos te has convertido en la peor amenaza para el periodismo”.

Margarita Rosa de Francisco habló de su problema con Marbelle

En medio de su presencia en Cartagena, Margarita tuvo el tiempo de conceder algunas entrevistas, entre ellas, con Eva Rey en ‘Desnúdate con Eva’, donde aprovechó para hablar de su diferencia, pero posterior reconciliación con Amparo Grisales eligiéndola para darle un abrazo. Sin embargo, las declaraciones para Marbelle no faltaron, donde la caleña aseguró: “Si me encuentro a Marbelle también la abrazo, aunque sé que no le caigo muy bien a Marbelle”.

Seguidamente, Eva reiteró que esto se debía a la esfera política, declaraciones que fueron compartidas por Margarita Rosa de Francisco añadiendo: “Sí, solo por lo político, pero como persona me interesan las personas”.