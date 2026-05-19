Claudia López reaccionó al caso Yulixa Toloza y cuestionó a Galán por el control a centros clandestinos en Bogotá

La candidata a la Presidencia Claudia López reaccionó al caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció después de someterse a un procedimiento estético en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado en una zona entre Apulo y Anapoima, Cundinamarca, según reportaron autoridades y medios nacionales.

El caso ha generado indignación nacional, no solo por el desenlace, sino por las preguntas que deja sobre los centros estéticos clandestinos, los controles institucionales y los riesgos que enfrentan las personas que acuden a procedimientos sin garantías médicas. En ese contexto, López fue directa en su cuenta de ‘X’ al cuestionar la falta de vigilancia sobre el establecimiento en el que, según las investigaciones, Yulixa se practicó el procedimiento.

“El caso de Yulixa Toloza es doloroso por donde se mire. Quiero expresarles a sus amigos y familia mi solidaridad y mis condolencias”, afirmó la candidata presidencial.

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Claudia López cuestionó falta de control en centros estéticos en Bogotá

López sostuvo que Yulixa fue engañada en un centro clandestino que, según ella, no tuvo el control necesario de las autoridades competentes. Su declaración apuntó directamente a la necesidad de revisar cómo operan estos lugares y quién debe responder cuando un establecimiento presta supuestos servicios médicos sin cumplir condiciones básicas.

“Una mujer engañada en un centro clandestino que nunca tuvo control y vigilancia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud, de nadie; engañando mujeres y prestando supuestos servicios de cirugía para los que no tenían preparación, calidad, ni registro oficial”, señaló López.

El señalamiento llega en medio de una investigación que ya tiene capturas y órdenes judiciales. La Fiscalía confirmó la captura de dos personas presuntamente vinculadas al caso y la expedición de cinco órdenes de captura. Las autoridades investigan lo ocurrido luego de que Yulixa fuera vista por última vez tras asistir a un centro estético en el sur de Bogotá.

Galán también también se pronunció

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también reaccionó al hallazgo del cuerpo. El mandatario lamentó profundamente lo ocurrido y calificó el caso como un asesinato, además de expresar solidaridad con la familia de la víctima.

“Lamento profundamente el asesinato de Yulixa Toloza, quien el pasado 13 de mayo se había sometido a un procedimiento estético en un establecimiento ilegal”, señaló Galán.

El alcalde también aseguró que se comunicó con la madre de Yulixa y pidió a las autoridades redoblar esfuerzos para ubicar a todos los responsables. “No podemos fallar en asegurarnos de que estos delincuentes, estén donde estén, paguen por lo que le hicieron”, agregó.

El caso de Yuliza Toloza sigue bajo investigación

El cuerpo que guardaría coincidencias con Yulixa fue encontrado a un costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca, y trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal para los procedimientos correspondientes. La Fiscalía indicó que unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica al cadáver.

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En cuanto al proceso judicial, se reportó que los capturados fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Además, las autoridades buscan materializar las otras órdenes de captura contra personas presuntamente relacionadas con el centro estético.

El caso no solo abrió una investigación penal, también dejó sobre la mesa un debate urgente sobre los controles a estos lugares. Como quien dice, no basta con cerrar el establecimiento después de la tragedia: la gran pregunta es cómo se permitió que siguiera operando y cuántas personas pudieron estar expuestas antes de que el país conociera el caso de Yulixa Toloza.

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