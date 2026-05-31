Exesposo de famosa actriz dio de qué hablar por apoyar al ‘Tigre’ hasta con pijama y crema dental

Kimberly Reyes se mantiene como una de las actrices, modelos y creadoras de contenido más cotizadas, arrolladoras y comentadas del entretenimiento en Colombia. La barranquillera es el claro ejemplo de versatilidad, recordada por producciones icónicas como Diomedes, el Cacique de La Junta, donde brilló con su interpretación de Lucía Arjona y por asumir con éxito retos internacionales en grandes cadenas hispanas. En el ecosistema digital, la actriz se ha consolidado como una poderosa influenciera de belleza y estilo de vida, acumulando millones de seguidores que no le pierden la pista a sus arriesgados cambios de bando, sus rutinas de cuidado personal y sus contundentes mensajes sobre el empoderamiento femenino. Su habilidad para mantenerse en la cima de las tendencias, combinando su indiscutible talento actoral con una faceta empresarial en ascenso, la posiciona como un referente imprescindible de la cultura pop y la farándula nacional.

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¿Quién es el exesposo de Kimberly Reyes?

Federico Severini es un reconocido empresario y relacionista público caribeño cuyo nombre saltó con fuerza a las páginas principales del entretenimiento nacional debido a su historia de amor con la actriz Kimberly Reyes. Severini representa el perfil del hombre de negocios moderno, enfocado en el emprendimiento social y en la gestión de proyectos que impulsan el desarrollo de su natal Barranquilla y de la región Caribe. Su mediático matrimonio con la actriz, que incluyó una de las bodas eclesiásticas más glamurosas, comentadas y virales de la farándula colombiana en 2018, lo convirtió en una figura habitual del ecosistema de medios. A pesar de que la pareja decidió poner fin a su unión tras varios años de relación, Severini se ha mantenido en el ojo público como un referente de estilo de vida, destacando por su madurez al afrontar la separación y por continuar cosechando éxitos en su faceta empresarial lejos de los sets de grabación tradicionales.

Exesposo de Kimberly Reyes apoya a Abelardo de la Espriella

Federico Severni desde las primeras horas del día dejó claro su apoyo a Abelardo de la Espriella. En un primer momento, contando con una cobija de tigre para posteriormente lucir un pantalón y hasta un estuche para su crema dental, dejando claro su cariño por Abelardo.

Horas más tarde, Severini se dejó ver luciendo un conjunto de tigre, además de las típicas Zucaritas. Cabe resaltar que varios usuarios en ‘X’ reportaron a Severeni luciendo este traje y dejando ver su cariño por De la Espriella.

Federico Severini ig: Federico Severini

Federico Severini ig: Federico Severini