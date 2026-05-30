“Me indignó oír a la esposa de Abelardo”: Paloma Valencia tras declaraciones de Ana Lucía Pineda sobre dejar Colombia

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó unas duras críticas contra su rival Abelardo de la Espriella por las declaraciones que hizo su esposa, Ana Lucía Pineda, en una entrevista con la revista Semana.

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En medio del diálogo, la pareja estaba recordando el momento en el que De la Espriella le contó a su esposa que había tomado la decisión de lanzarse a la Presidencia. Y si bien ella le dijo que preferiría que no lo hiciera, le manifestó su apoyo.

“Ese día yo le dije que teníamos dos caminos: ganar o perder. Y si perdemos, no pasa nada porque ya tenemos una vida resuelta, vivimos maravilloso, trabajamos juntos. Nuestros hijos... Estamos en otro país. Si queremos vamos a Colombia, si no, no”, comentó Ana Lucía Pineda.

Sus declaraciones pronto generaron una ola de indignación en redes sociales, pues el eslogán de campaña de De la Espriella es ‘Firmes por la Patria’ y la intención que manifestó de dejar el país en caso de perder en esa conversación generó una ola de críticas.

En ese contexto, la candidata presidencial Paloma Valencia manifestó el disgusto que le generaron las declaraciones de Ana Lucía Pineda.

“Yo soy únicamente colombiana”: Paloma Valencia

En un video publicado en sus redes sociales, Paloma Valencia cuestionó a De la Espriella y advirtió que a diferencia de él, ella solo tiene la nacionalidad colombiana.

“Yo sí soy colombiana, únicamente colombiana”, anotó Valencia. “Por eso, me indignó oír a la esposa de Abelardo: que si las cosas no les salen como esperan, ya tienen las maletas listas. Que se van, porque su vida está hecha en otro país”, advirtió Paloma Valencia.

En ese sentido, sostuvo que si las cosas se pusieran difíciles, ella se quedaría en Colombia.

Valencia no fue, sin embargo, la única candidata presidencial que arremetió contra De la Espriella por las declaraciones de su esposa. En su cuenta de X, Claudia López también cuestionó las intenciones del abogado y de su pareja.

“Se irá a Italia y Miami, a enriquecerse con bandidos, a volver a ser ateo, a ser el defensor de la mafia. A ser el mismo de siempre”, comentó la exalcaldesa de Bogotá Claudia López sobre el video de Ana Lucía Pineda.