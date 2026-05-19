“Colombia se merece un mejor...”: Mhoni Vidente rompe el silencio y lanza dura advertencia sobre las elecciones

Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas, influyentes y controvertidas del mundo del esoterismo y la astrología en América Latina. Su nombre representa un verdadero fenómeno de masas en el entorno digital, donde sus predicciones sobre desastres naturales, política internacional y el futuro de las grandes celebridades logran viralizarse en cuestión de minutos y marcar la pauta del entretenimiento. Con un estilo directo, carismático y sin filtros, la astróloga cubana ha sabido capitalizar las redes sociales y los programas de televisión matutinos, convirtiéndose en una fuente de consulta frecuente para una audiencia que oscila entre la fascinación mística y el escepticismo.

Le puede gustar: Así fue el matrimonio de presentador de Caracol junto a su novio en Valledupar

Uno de los hechos que tiene en vilo a los colombianos tiene como protagonistas las próximas eleccionres presidenciales, pues son varios de los candidatos que aspiran llevarse el triunfo y hasta ahora no pierden la fe en alcanzar el umbral de votos necesario, pero quienes se perfilan como los favoritos son precisamente, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Ante el hecho han sido varias las predicciones entorno a quién podría ser el próximo presidente de Colombia y por supuesto, Mhoni Vidente no se quedó atrás tanto así que predijo que habrá una segunda vuelta, pero allí la derrota será para Iván Cepeda. Si bien, estas declaraciones se dieron ya hace varias semanas lo cierto es que en medio de un post compartido por un medio de comunicación la astróloga añadió: “Amén. Colombia se merece un mejor futuro y eso será el cambio a la Derecha”.

Como era de esperarse la serie de comentarios no faltaron por parte de los usuarios resaltando que las habilidades de Mhoni Vidente vienen de “brujería” y también terminan siendo “prácticas con rituales poco confiables” e incluso de “palabrería y sesgo”.

¿Quién sería el próximo presidente de Colombia, según Mhoni Vidente?

En medio de una de sus más recientes apariciones, se refirió a la situación política del país, en cara a las próximas elecciones presidenciales y de paso revelando quién sería el próximo presidente de Colombia.

“Para ese país colombiano, se visualiza que el presidente de Colombia no va a poder hacer presa a todo un país y está que lapróxima presidente de Colombia va a ser una mujer, salida completamente del pueblo, unificada completamente en varios partidos, liderada por toda la fuerza de la Virgen María y venciendo completamente los demonios que tendrá alrededor”,fueron las declaraciones expuestas por parte de Mhoni Vidente a través de un video.