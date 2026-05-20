“Pa’ tenerlo de marido”: Críticas a De la Espriella por delicado detalle con la seguridad de su esposa

Abelardo de la Espriella volvió a generar conversación en redes sociales, pero esta vez no solo por sus discursos, su estilo de campaña o las fuertes medidas de seguridad que lo han acompañado en varios eventos públicos, sino por la presencia de su esposa, Ana Lucía Pineda, en tarimas políticas sin protección visible, mientras él ha asegurado ser víctima de amenazas de muerte.

El candidato presidencial ha insistido en diferentes momentos de su campaña en que existen riesgos contra su vida. Incluso, medios nacionales han registrado que De la Espriella ha participado en actos públicos con chaleco antibalas, escudos, personal armado y hasta una cabina o estructura blindada, medidas que su equipo ha presentado como parte del protocolo para protegerlo durante sus correrías.

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Abelardo de la Espriella (Captura de pantalla)

Precisamente por ese contraste, varios usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar que Pineda suba a escenarios y eventos políticos sin un chaleco antibalas visible, pese a que el propio candidato ha reforzado su seguridad en medio de las amenazas que dice enfrentar.

La discusión se encendió porque, para algunos internautas, la imagen resulta contradictoria: mientras De la Espriella aparece rodeado de elementos de protección, su esposa queda expuesta durante apariciones públicas que también hacen parte de la campaña. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento del candidato o de su equipo sobre las críticas puntuales por la seguridad de Pineda en esos eventos.

Las críticas que recibió De la Espriella por la seguridad de su esposa

Las reacciones no tardaron en aparecer y varias apuntaron directamente a lo que consideran una falta de coherencia entre el discurso de riesgo y la forma en la que se muestra a su esposa en campaña.

" El man con chaleco y la esposa descubierta. ¿Coherencia?“, ”Como para tenerlo de marido; chuzándome las llamadas y sin darme chaleco, puro show", “Y aún dicen que Paloma quiere desvivirlo. Los escrúpulos de los zucaritos (Petristas 2.0) no tienen límites. Ni un voto para este payasín”, “Es una copia barata de Trump el abogaducho, que man más ridículo”, “Un libreto, un vestuario, una puesta en escena. Puro y mero marketing político”, y “Extrema coherencia, las mujeres para él son adornos”, fueron algunas de las reacciones en contra del candidato.

Más allá del tono fuerte de los comentarios, el debate dejó una pregunta dando vueltas en redes: si la campaña insiste en que hay amenazas serias contra De la Espriella, ¿por qué su esposa aparece en los mismos escenarios sin una protección similar a simple vista?

¿Quién es Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella?

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, ha ganado mayor visibilidad desde que el abogado empezó a consolidar su aspiración presidencial. Según reseñas publicadas sobre su perfil, ambos son de Montería, se conocen desde jóvenes y llevan varios años de matrimonio. Además, tienen cuatro hijos.

En medio de la campaña, Pineda ha sido presentada como una figura cercana al proyecto político de De la Espriella y ha aparecido en eventos públicos acompañándolo en tarima. Esa exposición, que en otras campañas suele leerse como una muestra de respaldo familiar, en este caso terminó mezclándose con el debate por la seguridad, debido al relato de amenazas que ha rodeado al candidato.

Por ahora, las críticas se mantienen en el terreno de las redes sociales, donde los usuarios han usado el episodio para cuestionar tanto el despliegue de seguridad de De la Espriella como la forma en la que su campaña construye su imagen pública. Lo cierto es que, entre cabinas blindadas, chalecos antibalas y discursos de alto voltaje, la presencia de Ana Lucía Pineda sin protección visible terminó convirtiéndose en otro capítulo de conversación alrededor del candidato.

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