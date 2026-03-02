Federico Gutiérrez confirmó que periodistas y funcionarios siguen atrapados en Hidroituango por amenaza de artefactos explosivos en la carretera

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que integrantes de los equipos de la Alcaldía, la Gobernación de Antioquia y varios periodistas que llegaron por su cuenta, permanecen en los campamentos de Hidroituango sin poder salir, luego de que la fuerza pública alertara sobre la posible instalación de artefactos explosivos en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo.

Según explicó el mandatario, recibieron información de los organismos de seguridad de un posible atentado con drones cargados con explosivos, que obligó a suspender el desplazamiento planeado a la zona ante el riesgo de un atentado.

Disidencias de las Farc habrían instalado explosivos en la carretera por lo que periodistas y funcionarios de Alcaldía y Gobernación no han podido regresar a Medellín

“Es tan grave la situación que en este momento nuestros equipos de seguridad, tanto del gobernador como el mío de la Alcaldía, y algunos equipos de comunicaciones, tanto de la Gobernación como de la Alcaldía, no han podido salir de los campamentos de EPM porque recibieron la información también de la fuerza pública de que habrían instalado en este momento artefactos explosivos entre la vía de San Andrés de Cuerquia y Toledo y que los detonarían al paso de la caravana”, afirmó Gutiérrez.

Esta situación se presenta horas después de que fuera cancelada una visita oficial a Hidroituango programada para el lunes 2 de marzo, en la que participarían el alcalde de Medellín, el gobernador Andrés Julián Rendón y cerca de 100 periodistas, quienes tenían previsto recorrer la segunda fase del proyecto hidroeléctrico.

La decisión se tomó luego de que el Ejército advirtiera sobre posibles ataques con drones cargados con explosivos, presuntamente operados por el frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada que tiene presencia en el norte de Antioquia.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los ataques se habrían planeado para ejecutarse durante una rueda de prensa que se realizaría en el complejo hidroeléctrico, lo que llevó a suspender el recorrido por razones de seguridad.

Durante las declaraciones, Gutiérrez también reiteró que el proyecto Hidroituango ha sido objeto de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Según dijo, EPM habría recibido mensajes extorsivos y existe incluso un video en el que presuntos integrantes del frente 36 aparecen dentro de la casa de máquinas del proyecto.

El alcalde aseguró que ese material ya está en poder de las autoridades y sostuvo que la empresa no cederá ante presiones criminales.

Hidroituango, proyecto clave para el sistema eléctrico

Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más importante del país y actualmente avanza hacia su fase final de construcción. La central ya cuenta con varias unidades de generación en operación y se trabaja en la instalación de las turbinas restantes para completar la capacidad total prevista de cerca de 2.400 megavatios.

La obra, desarrollada por Empresas Públicas de Medellín, es considerada estratégica para la seguridad energética de Colombia, por lo que cualquier situación de orden público en la zona genera preocupación a nivel nacional.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en el área mientras se evalúan las condiciones de seguridad para permitir el desplazamiento del personal que permanece en el lugar.