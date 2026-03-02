Alerta: Por amenaza de atentado terrorista contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelan visita a Hidroituango

Por amenaza de atentado terrorista contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelan visita a Hidroituango

Este lunes, 2 de marzo, se había planeado una visita a Hidroituango para conocer los avances de la segunda fase de la hidroeléctrica, a la que asistirían los mandatarios de Medellín y Antioquia. Además, en el recorrido también participarían cerca de 100 periodistas. Sin embargo, se canceló el viaje Ituango, luego de que el Ejercito Nacional identificara amenazas terroristas.

Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, serían el blanco de presuntos ataques terroristas, que según inteligencia, se estarían planeando ejecutar a través de drones con explosivos.

Amenaza terrorista contra Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón evitó recorrido por Hidroituango

Las autoridades en Antioquia fueron alertadas por información sobre un posible atentado contra los dos mandatarios antiqueños, por lo que los equipos de seguridad ordenaron cancelar el viaje a Ituango.

De acuerdo con la información en la zona fueron detectados sobrevuelos de drones de gran tamaño no identificados, que pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada que tiene presencia en el norte del departamento de Antioquia.

Los equipos de seguridad indicaron que el atentado se ejecutaría durante una rueda de prensa que el alcalde y el gobernador tenían previsto encabezar en el complejo hidroeléctrico. Luego de un recorrido técnico por las instalaciones y la revisión de avances del proyecto.

“De acuerdo con información de los equipos de seguridad existe una amenaza real de ataque terrorista que se materializaría durante la rueda de prensa que presidirían el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón mañana en el proyecto Hidroituango”, indicó el comunicado.

Por esta razón el Ejército Nacional hizo la recomendación y por eso se canceló el viaje que se realizaría con cerca de 100 periodistas. El encuentro estaba programado para las 5:00 a. m. del lunes 2 de marzo, con salida hacia Hidroituango.

“Los mandatarios locales tenían previsto, en compañía de 100 periodistas, revisar el avance de 95% del proyecto, la instalación de cuatro turbinas y otros anuncios relevantes para el progreso de Medellín y Antioquia, gracias a los nuevos recursos que hoy genera la Sociedad Hidroituango”, agregó EPM.

En una comunicación publicada a través de los grupos de EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, se informó la suspensión de la actividad por razones de seguridad. Las autoridades indicaron que esta medida responde a la necesidad de prevenir riesgos frente a la amenaza que fue detectada.