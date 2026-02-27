Alerta en Medellín por venta de marihuana y drogas saborizadas para volver adictos a menores de edad

Este jueves, 26 de febrero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que más de 540 kilos de marihuana de alta calidad y droga saborizada que iba a ser comercializada en barrios de la ciudad y en entornos escolares fueron incautados en operativos contra la estructura criminal conocida como “Altos de la Virgen”.

El alcalde advirtió que estas redes están utilizando marihuana y sustancias saborizadas para enganchar a niños y jóvenes, especialmente en sectores cercanos a instituciones educativas de las comunas 4, Aranjuez, y 3, Manrique.

También le puede interesar: Pilas: Alerta por estafa telefónica que busca robar cuentas de WhatsApp a través de supuesta llamada de soporte técnico

Estarían usando drogas saborizadas para volver adictos a menores de edad en Medellín

Las acciones fueron articuladas entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, e incluyeron diligencias de registro y allanamiento. De acuerdo con la investigación, la estructura delincuencial tiene injerencia criminal en ambas comunas y obedece a la línea del grupo “La Terraza”.

Desde diciembre de 2025 se habían expedido 31 órdenes judiciales contra presuntos integrantes de esta red, de las cuales ya se han materializado 28 capturas. Según las autoridades, los detenidos presentan antecedentes por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

Lea también: Gobierno estaría listo para anunciar que le bajará cerca de 500 pesos al precio de la gasolina

La droga incautada está avaluada en cerca de 500 millones de pesos y, de acuerdo con las investigaciones, tenía como destino los barrios Aranjuez y Manrique para su distribución en zonas residenciales y alrededores de colegios. La estructura utilizaba corredores barriales y puntos estratégicos para almacenar y comercializar las sustancias.

En uno de los operativos también fue decomisada cocaína saborizada, presentada en recipientes con logotipos y sabores como fresa y maracuyá, dirigida presuntamente a estudiantes.

En otras noticias: Grabación muestra que un grupo de manifestantes abuchean a candidato presidencial y esta es la realidad de lo que pasó

“Quiero alertar a la comunidad y, especialmente, a nuestros niños y jóvenes, a las comunidades educativas, pero sobre todo a los padres: este tipo de droga que se le incautó a esta estructura criminal es cocaína, pero el 90 % de la cocaína que distribuyen le mezclan otro tipo de sustancias que son todavía más peligrosas para la salud y para la vida de las personas", dijo el alcalde.

Además, agregó que “estas estructuras criminales, que muchas veces posan dizque de voceros de paz, son las que se dedican a volver adictos a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En cada uno de estos recipientes ustedes se encuentran cocaína saborizada, tienen loguitos, hay de fresa, de maracuyá. Estos sinvergüenzas están envenenando a nuestros niños y jóvenes”.

Más información: “Sí habría pelea”: Daniel Coronell sobre posible segunda vuelta entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo tras encuesta de Invamer

Las autoridades señalaron que la organización obtenía rentas criminales cercanas a los 80 millones de pesos semanales mediante la venta de drogas en zonas residenciales y entornos escolares.

Las sustancias y los elementos probatorios quedaron a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes y sus rutas de financiación.

La Alcaldía confirmó que se mantendrán operativos focalizados, controles en entornos educativos y seguimiento a las finanzas de estas estructuras para evitar su reconfiguración.

Además: Sobre una casa cayó un dron cargado de explosivos, mató a una madre y a dos de sus hijos

“Me duele, como ciudadano, como padre de familia, como alcalde. Les vamos a dar duro a las estructuras criminales, pero también quiero hacerle un llamado a los papás y a las mamás: tienen que estar pendiente de sus hijos y sus hijas, tiene que haber autoridad dentro del hogar, valores, discutir los temas con los hijos; hablen de los riesgos, de la droga en las calles. A esos criminales que están envenenando a nuestros niños y jóvenes los vamos a perseguir sin descanso”, puntualizó el mandatario.