Fico reveló que las disidencias de las Farc de alias Calarcá infiltraron el proyecto de Hidroituango

Federico Gutiérrez reveló que hay infiltrados del frente 36 de las Farc de alias Calarcá en Hidroituango

Este lunes, 2 de marzo, se vio frustrado un recorrido por la segunda fase de Hidroituango planeado entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y por lo menos 100 periodistas del país, tras una alerta de atentado terrorista.

Los mandatarios citaron a una rueda de prensa en donde revelaron detalles de cómo fue que se enteraron de los planes que tendrían las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá, para cometer el atentado durante una rueda de prensa.

También le puede interesar: Alerta: Por amenaza de atentado terrorista contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelan visita a Hidroituango

Disidencias de alias Calarcá habría infiltrado el proyecto de Hidroituango

“Entre las 9:30 de la noche, el día de ayer y las 10 de la noche, tuvimos una llamada entre el señor gobernador, equipo de seguridad tanto del gobernador como el nuestro, el Ejército y nos advierten de la existencia, en ese preciso momento, de sobrevuelos constantes de un dron de disidencia Farc, con similares características a las que habían incautado días anteriores en operaciones en San Andrés de Cuerquia y que además era un dron de alta capacidad", dijo Federico Gutiérrez.

Indicó que “esa no es información que nosotros hayamos recibido de otras fuentes, la recibimos de la fuerza pública. Nosotros solo tenemos cariño y respeto por nuestra fuerza pública. Nosotros no vamos a entrar a confrontar ni con comandante del Ejército ni con comandante de Fuerzas Militares, todo lo contrario, ellos tienen todo nuestro apoyo".

Lea también: “EE. UU. está haciendo lo que debería hacer Colombia”: Fico celebró la sentencia contra norteamericano condenado por explotación sexual de menores en Medellín

Sin embargo, Gutiérrez, exigió que el gobierno nacional se haga cargo de la seguridad, porque el frente 36 de las Farc de alias Calarcá tiene tomada esa zona del país y muchas otras regiones.

“Yo pregunto, en un país como el nuestro y en esta zona, ¿será que los drones de las Farc tiran rosas? Los drones de las Farc del frente 36 tiran bombas y han asesinado a soldados, a policías y a población civil. La decisión nuestra no era otra que cuidar y preservar la vida de las personas en el sitio, incluyendo más de 100 periodistas que acompañarían esta visita“, agregó.

El alcalde reveló que el proyecto Hidroituango está infiltrado y que estarían tratando de extorsionarlos.

“Tenemos información adicional, EPM viene siendo sometido a extorsión de parte de alias Calarcá, de alias Primo gay, del frente 36 de las Farc, en menos de 1 año y medio han atentado en el área metropolitana derribando torres de energía, porque quieren es apagar el país, dos fueron en Medellín y una en Bello”, reveló el mandatario.

Más noticias: Alerta en Medellín por venta de marihuana y drogas saborizadas para volver adictos a menores de edad

El alcalde aseguró que “hay células del frente 36 de las Farc en Medellín. Mientras a Calarcá solo le dan beneficios, los movían en camionetas de la UNP y todos conocemos la historia de lo que allí pasa con ellos”.

Fico aseguró que no se trató solo de las torres, agregó que “hay que decirlo, el año pasado al recibir otro de los mensajes del frente 36 de las Farc, mandaban un mensaje diciendo ‘ya estamos adentro’ e inmediatamente ponen un video desde Casa de Máquinas del proyecto Hidroituango”.

El mandatario indicó que ese video ya está en poder de las autoridades. “Desde EPM jamás habrá un solo peso para esas estructuras criminales y no cedemos a presiones”, enfatizó.