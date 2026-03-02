Registraduría anunció que por las elecciones se suspenden varios servicios, tome nota

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que suspenderá temporalmente los servicios de registro civil e identificación en todo el país para garantizar la organización de las elecciones de Congreso de la República y la consulta de las agrupaciones políticas programadas para el 8 de marzo de 2026. La medida afectará a miles de ciudadanos que tengan trámites pendientes, por lo que la entidad recomendó anticiparse y reclamar los documentos antes del cierre.

Según el boletín oficial emitido este 2 de marzo desde Bogotá, la suspensión regirá entre el 4 y el 11 de marzo de 2026 en todas las sedes de la Registraduría a nivel nacional.

¿Por qué no está funcionando la Registraduría?

Durante este periodo no se prestarán servicios relacionados con la expedición de registros civiles, trámites de cédula de ciudadanía ni procesos de identificación en general.

La entidad explicó que la decisión busca concentrar los esfuerzos institucionales en la logística electoral, en vísperas de una de las jornadas democráticas más importantes del calendario político del país.

Sin embargo, anunció que la entrega de las cédulas expedidas y que están pendientes de ser reclamadas por los ciudadanos, seguirá hasta el 6 de marzo.

La Registraduría informó que la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía. Actualmente hay 350.636 cédulas de ciudadanía pendientes por reclamar en todo el país, por lo que la entidad hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que se acerquen a las sedes correspondientes antes del cierre temporal de servicios.

La institución recordó que la cédula de ciudadanía es el único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia.

Los servicios de registro civil e identificación se restablecerán el jueves 12 de marzo en el horario habitual de atención al público, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

La Registraduría señaló que este tipo de suspensión es una medida administrativa habitual en contextos electorales, ya que permite disponer de todos los recursos humanos y técnicos para asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral.