Prepárese: Confirman nuevo frente frío y lluvias intermitentes hasta finales de mayo en gran parte del país

Las lluvias intensas, la alta nubosidad y las bajas temperaturas que se han registrado en varias ciudades del país podrían mantenerse durante los próximos meses. Así lo señalan análisis del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia, que prevén la continuidad del fenómeno de La Niña al menos hasta abril o mayo de 2026.

De acuerdo con los reportes climáticos, los primeros cuatro meses del año estarían marcados por una disminución gradual de las precipitaciones, aunque no desaparecerían por completo.

Colombia registrará lluvias durante los próximos meses

Según El Tiempo, los expertos indican que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente durante el resto del año, mientras que hacia el segundo semestre se proyecta un aumento progresivo de las temperaturas.

Los modelos analizados advierten que el incremento térmico podría comenzar entre abril y mayo, con picos de calor más altos hacia el final de 2026, lo que configuraría un panorama de contrastes entre periodos lluviosos y episodios de calor intenso.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, informó que un nuevo frente frío está atravesando el territorio nacional y provocará un aumento de las precipitaciones en diferentes departamentos, aunque por ahora no se espera que alcance la intensidad del evento registrado el pasado primero de febrero.

Según la entidad, el fenómeno atmosférico afectará principalmente las regiones Caribe, Pacífica, Andina e Insular.

“Se ha emitido una alerta sobre un nuevo frente frío que puede generar incidencia especialmente en la región Caribe, Pacífica y Andina y la región insular”, indicó el Ideam en su más reciente reporte conocido por el mismo medio.

El Ideam también reportó un descenso en la cobertura nubosa en varias zonas del país, especialmente en la Orinoquía, la Amazonía, el centro y oriente de la región Caribe y sectores del bajo Magdalena.

Sin embargo, en áreas de la Amazonía y en el oriente y sur de la Orinoquía, los altos niveles de humedad están generando una sensación térmica más intensa, lo que incrementa la percepción de calor.

Según los modelos de pronóstico, estas condiciones podrían extenderse hacia sectores del centro y norte de la región Andina durante las próximas semanas.

Departamentos con mayor probabilidad de lluvias

El Ideam indicó que el actual frente frío podría generar aumento de precipitaciones, con especial atención en el golfo de Urabá y en los siguientes departamentos:

Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones, deslizamientos o crecientes súbitas.