Denuncian que delincuentes están usando un perro de raza potencialmente peligrosa para robar en ciclorrutas

Ciclorruta en donde se registró el robo a una mujer con el uso de un perro. (Foto: Captura Noticias Caracol 2 de marzo de 2026)

En las últimas horas se conoció una denuncia por parte de una mujer quien reveló que delincuentes están utilizando un perro potencialmente peligroso para poder robar. En este caso le hurtaron la motocicleta eléctrica a plena luz del día, en la localidad de Engativá en Bogotá.

En el barrio Luis Carlos Galán, en la ciclorruta que conecta el barrio La Serena con el sector de El Cortijo y la Ciudadela Colsubsidio, fue el lugar en el que se registró el hecho.

También le puede interesar: “Salí a almorzar y terminé encañonado”: Reconocido periodista de Caracol vivió angustiante momento en Bogotá

Mujer denuncia que están utilizando un perro para robar en ciclorrutas

La mujer relató que le cuando circulaba por la ciclorruta en su motocicleta eléctrica cuando salió un grupo de personas que tenían un perro de raza potencialmente peligrosa. Los sujetos la atacaron y le lanzaron el perro para poder despojarla de sus pertenencias.

“El día viernes sobre las 5:30 de la tarde, iba por la ciclorruta, abajo de La Serena, a la altura del barrio Luis Carlos Galán en mi moto eléctrica y se me abalanzaron tres tipos, me tumbaron e inmediatamente me quitaron la moto, me robaron y me amenazaron con un cuchillo y con un pitbull adiestrado, me lo pusieron para que me mordiera. Me mordió una pierna, pedí ayuda a la comunidad. La comunidad no me ayudó, me dijeron que eran del barrio”, relató Diana Velasco, víctima, en un video que compartió Noticias Caracol.

Lea también: ¿De victimario a víctima?: Esto fue lo que le dijo el taxista del caso de Diana Ospina a las autoridades

Además, agregó que “Yo me siento totalmente vulnerada como mujer, que diariamente me tengo que transportar en este medio y pido mayor presencia de las autoridades en las ciclorrutas, porque definitivamente nosotras las mujeres somos las más afectadas con estos delitos”.

¿Qué se sabe del caso del secuestro extorsivo y robo de Diana Ospina?

La diseñadora de modas Diana Ospina fue reportada como desaparecida en la madrugada del 22 de febrero tras salir de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, cámaras de seguridad registraron el momento en que la mujer abordó un taxi de servicio público, luego de lo cual se perdió contacto con ella. Horas después, familiares denunciaron movimientos irregulares en sus cuentas bancarias.

Más noticias: Alerta: Por amenaza de atentado terrorista contra el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia cancelan visita a Hidroituango

La investigación fue asumida por la Fiscalía General de la Nación y el Gaula, que calificaron preliminarmente el caso como un secuestro extorsivo bajo la modalidad conocida como paseo millonario.

Otras noticias: Empresa señalada por Petro de supuesto fraude renunció y no estará en las elecciones de 2026

Según la información oficial entregada en rueda de prensa, la víctima habría sido retenida durante cerca de 40 horas mientras los responsables realizaban retiros y transacciones bancarias forzadas. Las autoridades confirmaron que al menos dos vehículos tipo taxi estarían involucrados en los hechos.

Ospina fue ubicada con vida la noche del 23 de febrero en zona rural de la vía que conduce al municipio de Choachí, desde donde fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente reunida con su familia.